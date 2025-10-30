衰捲粿粿出軌風波！「草仔粿」奶茶遭網揶揄神預言 一沐日神回應被讚翻

粿粿（左）遭丈夫范姜彥豐指控與王子邱勝翊（右）婚內出軌。（資料照）

藝人粿粿與丈夫范姜彥豐結婚3年驚傳婚變，范姜昨（29）日親自發文，點名王子邱勝翊介入兩人婚姻，掀起全網熱議。隨著風波延燒，不少網友發揮創意開起諧音玩笑，竟有人扯到手搖飲品牌「一沐日」，指該品牌曾推出的「草仔粿奶茶」根本是「預言神作」。對此，一沐日呼籲，不希望大家拿這個話題開當事人玩笑。

王子與粿粿的不倫戀持續延燒，有網友在Threads發文表示，「一沐日＝渣，之前有出過草仔粿奶茶，原來是先知啊！」貼文一出引發兩派論戰，有人覺得幽默好笑，也有人認為是辱女言論。

對此，一沐日官方帳號表示，「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑」。同時還有其他網友陸續敲碗諧音梗飲料名，社群小編也不斷回應並強調，「這不是我們的行銷方式，謝謝你。」

稍早，一沐日也發文呼籲，「各位不要再幫我們創造新品了，請把空間留給我們研發部，謝謝。」該回應獲得大批網友讚賞，紛紛留言力挺：「支持有性平意識的小編，支持不同流合污的優質品牌一沐日」、「為小編的性平觀念加分，請厭女的噁人滾開好嗎」、「推品牌方，愛一沐日！其他人不要無聊當有趣在那邊當油罐車」、「飲料店的差距在這次很明顯了，謝謝你們沒有為了行銷而搭上這波辱女潮，等等破戒去買一杯」、「謝謝一沐日的所有回應，真的會繼續支持……」。

針對網友拿草仔粿來開粿粿與王子不倫戀的玩笑，一沐日鄭重回應「不是先知」。（擷取自Threads）

還有網友喊話一沐日效仿其他手搖品牌，同樣遭到拒絕。（擷取自Threads）

