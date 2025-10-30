為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣黑熊族群擴張 宜蘭南澳舉辦演練防範人熊衝突

    2025/10/30 11:31 記者江志雄／宜蘭報導
    林保署宜蘭分署攜手南澳部落辦理黑熊救傷演練。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    林保署宜蘭分署攜手南澳部落辦理黑熊救傷演練。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    台灣黑熊主要棲息在中央山脈區域，宜蘭縣目前尚無通報案例，林業及自然保育署宜蘭分署因應黑熊族群逐漸擴張，縣內日後也可能爆發人、熊衝突及救援事件，攜手南澳部落辦理黑熊救傷演練未雨綢繆。

    林保署宜蘭分署今天（30日）指出，國內近幾年屢屢發生黑熊侵擾、誤中陷阱受困通報案件，昨天選在宜蘭縣最靠近黑熊活動範圍的南澳辦理救傷與應變演練，邀請在地部落居民、保七總隊、獸醫師共40多人，參加「人熊相遇應變處理」等情境模擬訓練課程，強化第一線救援與通報能量。

    林保署表示，獵人若誤捕黑熊，只要立即通報、協助救援，就不會被究責，可撥0800-000-930或1999，另為避免黑熊誤觸陷阱，宜蘭分署提供新型改良式獵具，開放各界持舊型山豬吊免費換新。

    至於台灣黑熊生態服務給付示範計畫，包含自主通報給付、巡護監測給付。自主通報給付方面，如果發現黑熊入侵農地或住家，經通報可領取3000元獎勵金，通報後配合架設相機，再加發5000元。巡護監測給付由社區部落成立黑熊巡守隊，每月執行巡守任務，每年最高核發6萬元，巡守範圍拍到黑熊影像，每次最高核發5萬元。

    現場模擬各種情境辦理救傷演練。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    現場模擬各種情境辦理救傷演練。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    台灣黑熊主要棲息在中央山脈區域。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    台灣黑熊主要棲息在中央山脈區域。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    訓練課程有「人熊相遇應變處理」等情境模擬。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    訓練課程有「人熊相遇應變處理」等情境模擬。（圖由林保署宜蘭分署提供）

