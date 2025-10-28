北北基宜大雨特報！ 北台灣今持續濕涼、週四東北季風減弱

今日受東北季風及華南雲系東移影響，桃園以北及東北部地區為有雨的天氣。（資料照）

中央氣象署指出，今日（28日）受東北季風及華南雲系東移影響，桃園以北及東北部地區為有雨的天氣。氣象署凌晨0點發布4縣市大雨特報，台北市山區、新北市山區及北海岸、基隆市及宜蘭縣山區要注意大雨。

今日桃園以北普遍有雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨發生，中部以北及東部地區有短暫雨，台南、東南部地區、恆春半島及高屏山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，中部以北及東北部地區整天體感濕涼，氣溫約20至26度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約22至23度，高溫約26至31度，白天南北溫差較大。空氣品質部分，竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週三（29日）基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，東北部地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區亦有局部較大雨勢發生的機率。高溫部分，北部、東北部25至29度，中南部約31度，花東26至29度；低溫方面：北部、東北部20至21度，中南部、花東21至24度。

週四（30日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。週五（31日） 東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，桃園以北、東北部地區及竹苗山區有局部短暫雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 24 23 ~ 28 25 ~ 33 21 ~ 26

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法