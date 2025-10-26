為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海安萬聖派對熱鬧登場 萬人扮裝潮爆街頭

    2025/10/26 10:02 記者王姝琇／台南報導
    安路上穿著各式萬聖節服裝的民眾。（記者王姝琇攝）

    台南海安商圈萬聖節派對「夜行鬼市DJ狂歡派對」週末2天連續舉辦，結合萬聖節變裝大遊行、DJ音樂派對、百攤特色市集及USR綠色永續攤位等內容，現場上萬人次人潮擠爆現場，許多民眾盛裝打扮共襄盛舉。

    市長黃偉哲說，海安萬聖節一年比一年精采，很開心每年都看到更多朋友加入這場城市派對。從創意裝扮、市集美食到音樂表演，是全台萬聖迷引頸期盼的節慶。今年更有超強卡司DJ派對與近200人的萬聖舞團表演，讓民眾吃喝玩樂一次滿足。

    海安商圈理事長黃舜屏表示，今年萬聖節活動特別升級，帶來超震撼視覺盛宴。不只有萬人裝扮遊行，且遊行擴大為2天、雙路線全新設計，還有讓人目不轉睛的裝置藝術。並推出民眾報名裝扮比賽，讓最狂造型有機會登上萬聖之王寶座。現場亦集結上百個質感品牌合作，提供遊客萬聖搞怪彩妝服務，大小朋友可以直接讓彩妝師打扮，一起體驗搞怪的樂趣。

    此外，今年活動也落實永續環保精神，透過與崑山科大合作推廣USR綠色永續市集，並鼓勵民眾透過撿拾垃圾的方式，免費兌換超限量、實用又時尚的竹編款飲料手提套，共同守護我們的地球。

    經發局長張婷媛表示，海安萬聖節不僅是年度盛事，更是帶動商圈經濟的重要引擎。為延續這股消費熱潮，台南購物節正如火如荼進行中，即日起至明年3月1日，消費者每消費50元即可獲得1組抽獎序號。且追溯自今年7月1日起發票都可登錄，獎項包括現金88萬元和價值百萬Toyota全電動車及電動機車等好禮，千萬不要錯過。

    夜行鬼市DJ狂歡派對隨夜幕低垂後吸引更多人潮。（記者王姝琇攝）

    夜行鬼市DJ狂歡派對讓海安路即使還未入夜即已湧現人潮。（記者王姝琇攝）

