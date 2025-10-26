台灣香蕉首次整櫃外銷新加坡！高雄每週穩定出口

高雄香蕉擴大外銷市場，開創台灣首次整櫃香蕉外銷新加坡。（記者陳文嬋攝）

高雄市農業局擴大香蕉外銷市場，過去以日本為主，少量出口新加坡，今年舉辦多場試吃會奏效，高雄香蕉品質好獲青睞，大前天起每周穩定出口1個貨櫃，將於下周起上架新加坡超市，今年外銷新加坡總量可望突破20公噸，是台灣首次整櫃香蕉外銷新加坡。

農業局近年積極推動紅心芭樂、蓮霧、蜜棗及香蕉等重點果品外銷，長期布局東南亞市場，看準新加坡農產品大多仰賴進口，市府鎖定市場積極搶攻，已成為高雄重點外銷市場，今年於新加坡昇菘超市辦理多場試吃會拓銷，相較於新加坡市面上常見菲律賓香蕉，高雄香蕉品質好，香氣濃郁、口感Q彈及甜度恰到好處，獲得新加坡消費者喜愛。

請繼續往下閱讀...

民眾詢問度高成為強而有力背書，促使新加坡昇菘超市增量下單高雄香蕉，並於22日裝櫃出航，以20呎單櫃運送4.8公噸香蕉前進新加坡，預計下周運抵新加坡上架超市，滿足新加坡消費者期待。高雄香蕉外銷經過洗選及分裝，挑選大小適中、表皮完整無損傷果品，經當地催熟後色澤飽滿，果肉細緻、風味香甜，插旗星國深受好評，打響「高雄首選」知名度。

農業局長姚志旺表示，高雄農產能長期於新加坡市場穩定供貨，顯示產地組織、農民及業者在生產管理與出口技術成熟度，香蕉因採後處理需要較高技術，高雄香蕉成為台灣首次整櫃進軍新加坡，是農民努力而來佳績，未來將持續以「高雄首選」品牌為核心，結合海外行銷活動推廣，深化經營新加坡等東南亞市場，讓高雄農產品持續飄香國際舞台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法