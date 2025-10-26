為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    防疫漏洞！拼多多、淘寶貨櫃夾肉製品直送台灣 郵局主管搬到怕

    2025/10/26 07:25 記者黃旭磊／台中報導
    中國豬肉加工品以「小包衝關」躲避防疫防線，圖為郵件處理中心搬貨情形。（記者黃旭磊攝）

    中國豬肉加工品以「小包衝關」躲避防疫防線，圖為郵件處理中心搬貨情形。（記者黃旭磊攝）

    台中梧棲養豬場22日出現非洲豬瘟病毒陽性反應，10月有大量海運貨櫃散裝郵件從台中港進口，郵局主管透露，近3個月來，日夜加班處理來自中國大量拼多多、淘寶貨櫃，電商平台有肉類香腸、含豬肉月餅，憂心成為非洲豬瘟防疫破口。

    針對民眾憂小包肉品衝關物流可能成為防疫隱憂，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，不過，境外電商並未在海關緝私條例及動物傳染病防治條例有明文規定，郵局人士表示，中國電商淘寶仍買得到中國香腸等產品，且直送台灣，提醒中國豬肉加工品以「小包衝關」躲避防疫防線。

    這名主管說，中華郵政從8月起，承接大量拼多多、淘寶，至台中、高雄港接續貨件處理配送業務，其中，台中郵局進口約50個貨櫃、6萬多件，高雄郵局進口約60個貨櫃、9萬多件，主管級需搬貨，有幹部搬運3千4百多件，聽到「物流專門包含豬肉香腸，驚到要死」。

    部分郵件處理中心拼多多郵件都是用「鐵製籃車」載貨，不用員工人力搬貨，郵政大卡車從港口載回，以「散裝方式」在卡車後箱，都要郵局人力逐箱搬至籃車，儘管中央災害應變中心強調，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，仍讓員工心驚。

    針對介入低郵資、高效率宅配，承諾物流業者當天出清貨物，中華郵政公司並未回應。

