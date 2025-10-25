全國暫停使用廚餘養豬 環境部：要瀝水別亂丟

全國暫停使用廚餘養豬5天，廚餘收運原則維持既有方式，由清潔隊或既有清除業者依原路線正常收運。（記者蔡淑媛攝）

台中爆發非洲豬瘟，22日中午起全國暫停使用廚餘養豬5天，傳出新北市及台中市部分私校通知熟廚餘瀝乾後當垃圾丟，對此環境部管理署副署長林左祥澄清中央沒有推動廚餘瀝乾當垃圾丟，一定要瀝水，減少廚餘量做回收。

林左祥表示，中央沒有推動廚餘瀝乾當垃圾丟，暫停使用廚餘養豬首日，即與各縣市局環保局開會強調維持原來清運廚餘的的體系，廚餘與垃圾分開丟，廚餘要瀝水、減少廚餘量再回收，不論未來廚餘能不能養豬，還要再審慎的評估，現在就把廚餘當垃圾丟，民眾好不容易養成把廚餘分開的習慣，未來廚餘再做其他利用，民眾會無所適從。

請繼續往下閱讀...

林左祥說，即使廚餘在未來有可能改為堆肥，或生質能源化，廚餘都要分出來，呼籲不要把廚餘當垃圾丟，還是要維持原來回收的清運體系。

台中市環何局長陳宏益表示，台中環保局都是跟著中央環境部政策走，維持垃圾分類的習慣，中市仍照原來生熟廚餘分類方式，家戶、學校、餐飲業及機關等廚餘收運原則維持既有方式，由清潔隊或既有清除業者依原路線正常收運，不影響日常廚餘排出作業。

林佐祥表示，澄清中央沒有推動廚餘瀝乾當垃圾丟，一定要瀝水，減少廚餘量做回收。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法