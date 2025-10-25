為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏警建置交通事故影音上傳平台 強化車禍釐清效率

    2025/10/25 13:24 記者羅欣貞／屏東報導
    屏警在官網建置交通事故影音上傳平台。（屏東縣政府警察局提供）

    屏警在官網建置交通事故影音上傳平台。（屏東縣政府警察局提供）

    為提升交通事故處理效率，強化肇事責任釐清，屏東縣政府警察局交通警察隊建置「交通事故影音上傳平台」，結合民眾行車紀錄器與監視器所錄得的寶貴影像資源，讓每一位用路人都有機會成為還原真相的重要見證者。

    交通隊表示，交通事故往往發生在短短數秒間，當下的現場狀況及影像資料對於後續事故分析與責任認定具有關鍵意義。然而若缺乏即時通報與蒐證，許多事證容易隨時間流逝而無法重現。警察局秉持「情境管理」與「民眾參與」的理念，推出此一上傳平台，提供便捷且安全的通報管道，讓民眾能在第一時間提供事故影像，與警方共同守護道路安全。

    該平台設置於警察局交通警察隊官網（路徑：交通隊／便民服務／交通事故影音上傳平台），提供民眾上傳交通事故相關影片。每案最多可上傳兩段影片，每段30MB以內，影像內容須保持原始、未經變造。警方將依影像內容比對現有案件，若無其他現場資料，將立即展開調查，儘速掌握肇事車輛與駕駛人身分，有效提升事故偵辦與處理效率。

    警方強調，為確保資訊正確與溝通順利，民眾上傳影像時，需填寫姓名、聯絡電話、身分證字號、聯絡地址及電子郵件信箱，便於警方進一步釐清案情或補充查詢。平台資料傳輸採安全機制保障，請民眾安心使用。

    屏縣警察局局長甘炎民強調，交通事故的真相，有賴每一位民眾共同守護，透過「交通事故影音上傳平台」，期待建立一套更即時、更透明的事故處理機制，讓民眾的參與不僅止於報案，更能主動提供關鍵資料，與警方並肩捍衛公共安全。

    民眾上傳影像時，需填寫姓名、聯絡電話、身分證字號、聯絡地址等資料。（屏東縣政府警察局提供）

    民眾上傳影像時，需填寫姓名、聯絡電話、身分證字號、聯絡地址等資料。（屏東縣政府警察局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播