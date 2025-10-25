豪雨釀新店社區擋土牆坍塌 技師到場協助搶災、雨小再復建

連日豪雨造成新店錦秀社區錦秀路49巷上方擋土牆崩坍。（記者翁聿煌攝）

新北市連日豪大雨造成新店錦秀社區錦秀路49巷擋土牆25日清晨坍塌，工務局長馮兆麟說，已請專業技師到場協助搶災，先避免持續滑動，待雨勢變小再進行相關復建；議員黃心華指出，事件突顯坡地監測設備的重要，尤其新北市有一千多個坡地社區，普遍都有擋土設施老舊、地下管路滲漏淘空等風險，為保障民眾安全，市府應輔導有風險社區裝設連續檢測設備。

馮兆麟指出，坍方現場於2022年10月時曾出現擋土牆及排水溝災變徵兆，當時市府緊急進行道路排水溝搶修及由社區部分搶修，而住戶專有部份也以低壓灌漿填補擋土牆後方回填區孔洞，並請社區管委會善盡管理維護職責，市府也協助持續監測觀察環境變化。

馮兆麟說，當時除持續自動化儀器檢測外，市府協助社區安裝簡易監測裂縫尺，但連日豪雨後，裂縫尺發現錦秀路49巷底擋土牆面裂縫寬度持續擴大，且排水設施無法發揮功能，造成水滲入回填土區，造成擋土牆崩坍。

黃心華指出，社區擋土牆因為長期以來有裝設監測設施，前天發現數據異常後立即啟動警戒措施，並於24日晚開始撤離民眾，所幸沒有發生傷亡。

他表示，該處擋土牆的結構已經破損，結構完整性及穩定性不足，加上目前仍有降雨，因此市府應該會先設法阻止地面水繼續流入，避免坡地被進一步淘空，另將於擋土牆底先堆積重物，穩定牆腳，以免災害擴大。

黃心華說，事件突顯出坡地監測設備的重要，特別是新北市有一千多個坡地社區，普遍都有擋土設施老舊、地下管路滲漏淘空等風險，為了大範圍保障民眾的安全，市府應輔導有風險的社區裝設必要的連續檢測設備，才能在異狀發生的初期，就進行養護，避免風險持續累積至災變發生。

