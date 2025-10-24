為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    小琉球潛水業者未替遊客保險、未配救生員 鵬管處開罰11家57萬

    2025/10/24 14:59 記者陳彥廷／屏東報導
    鵬管處進行不定期稽查。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處進行不定期稽查。（記者陳彥廷攝）

    屏東小琉球是國旅熱門景點，海域遍布初估上千隻海龜悠游，潛水中的浮潛及水肺潛水是島上遊憩最大宗，不過，長年卻有很多業者並未依規帶團下水，甚至未替遊客保險，置遊客安危於風險中，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）今年暑假開始加強稽查，由於今天小琉球又湧入大量遊客，鵬管處公布至今共開罰11件違規、罰鍰達57萬元。

    鵬管處為籲業者落實安全規範、遊客遵守導覽安全指引，共創安全永續海洋旅遊環境，確保旅客能安心體驗琉球的海洋魅力，本週末將持續排定不定期稽查潛水業者帶客從事水域遊憩活動，也公布在本連假前，已計查處未依規定提供遊客投保責任保險的違規潛水業者計10家，各家業者處5萬元罰鍰。另查處1家潛水業者未依規定配置合格救生員，裁罰7萬元。

    鵬管處表示，小琉球成為離島旅遊景點，潛水活動、立式划槳（SUP）及獨木舟等活動深受國人喜愛，也長期呼籲業者依發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法等規定，從事水域遊憩活動須由合格教練（含救生員）或領隊帶領，並配備合格救生裝備；另各漁港船隻進出相對應位置禁止從事水域遊憩活動，以免發生危險。業者要帶領遊客從事水域遊憩活動須於下水前投保公共意外責任險。

    不過，長期以來，還是傳出有業者並未進行保險保足額的情事，如同置未被保險的遊客於極大風險之中，而新興的海上游泳池，也未依規配置救生員，皆屬違規，傷害長久以來由業者共同打造小琉球就是潛水天堂的名聲，鵬管處強調，營造更安全有保險的遊憩環境是推動小琉球永續旅遊理念的一環，盼打造遊客、業者居民及生態環境共好的旅遊環境，將持續辦理不定時不定點水域遊憩潛水活動聯合稽查，業者負責、遊客安心。

    鵬管處進行不定期稽查。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處進行不定期稽查。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處進行不定期稽查。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處進行不定期稽查。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處進行不定期稽查。（記者陳彥廷攝）

    鵬管處進行不定期稽查。（記者陳彥廷攝）

    
    
