蘇花路廊光復連假首日，南北雙向車流順暢。（警方提供）

光復節連續假期首日，蘇花路廊自清晨6點起南下車流逐漸增加，經南澳交控中心統計，尖峰小時交通量維持400至600輛間，南北雙向車流順暢；國道5號部分，除南港系統至石碇南下車多壅塞外，石碇至頭城間平均時速均有50公里以上。

蘇花路廊宜蘭往花蓮，南向累積車流量上午已超過3千輛次，花蓮往宜蘭北向計1千多輛，旅行時間部分，蘇澳至崇德經台9線蘇花改路段，南下旅行時間約76分，北上旅行時間約71分。

國5部分在上午湧現南下車潮，高公局建議用路人下午5點後再出發，節省寶貴時間。

宜蘭警方表示，連假首日上午陰雨連綿，9點起國道5號南向車流壅塞，南港系統至石碇路段，時速僅30至40公里，不過出雪隧後車流順暢，縣內清水地熱公園、太平山、五峰旗、傳藝中心等熱門觀光景點周邊交通狀況均未出現塞車情況。

宜蘭縣警局連假期間均在重要路口派遣警力及義交在崗，加強交通疏導，全力降低壅塞影響，並呼籲民眾連日降雨，宜蘭山區路段易有土石濕滑鬆動現象，非必要避免前往山區，雨天行車視線也不佳，路面常有積水，請用路人務必開啟大燈、減速慢行，並與前車保持適當安全距離。

