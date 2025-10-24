唯賀集團與林聰明沙鍋魚頭攜手推愛心餐點 若竹兒、安德烈受惠

唯賀國際餐飲集團總經理吳家德（左起）與林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧將33萬元支票給若竹兒基金會董事長林朋輝。（記者蔡宗勳攝）

唯賀國際餐飲集團總經理吳家德10年前與嘉義縣民雄鄉若竹兒教育基金會結下善緣後，不斷的挹注愛心給若竹兒。這次更以旗下品牌NU PASTA、天利食堂攜手享有盛名的嘉義市林聰明沙鍋魚頭推動聯名公益企畫，每賣出1份聯名餐點就捐20元給若竹兒教育基金會及安德烈慈善協會，活動共賣出3萬3000份餐點，募到66萬元，今天捐贈33萬元給若竹兒，下週捐贈33萬元給安德烈。

若竹兒今天舉辦捐贈儀式，由吳家德與林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧將象徵愛心的支票交付給若竹兒教育基金會董事長林朋輝。

吳家德說，林朋輝發自內心要照顧這些身心障礙的孩子，因緣際會拜訪就被他深深感動，完成這件事背後要付出許多心力，他也受邀擔任若竹兒基金會董事，他相信美食不僅能帶來幸福感，將品牌與公益結合，更能串起社會善意，盼持續推動品牌共好及社會共善。

林佳慧表示，相信美食不僅是味蕾享受，更能夠傳遞善意，每一份餐點都代表一份關懷，這比任何商業成果都更令人感動，希望社會溫暖力量繼續擴大。

林朋輝指出，非常感謝唯賀集團與林聰明沙鍋魚頭善心企業大力支持，這筆善款將挹注於基金會「心智障礙者教育與照護計畫」，協助更多身心障礙青年獲得專業陪伴與培訓機會，讓社會資源得以持續善循環。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝。（記者蔡宗勳攝）

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧。（記者蔡宗勳攝）

唯賀國際餐飲集團總經理吳家德。（記者蔡宗勳攝）

唯賀餐飲集團攜手林聰明沙鍋魚頭推聯名產品做公益，今天捐款33萬元給若竹兒教育基金會。（記者蔡宗勳攝）

