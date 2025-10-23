中市小吃店、餐廳剩食無人清 議員憂出現「廚餘山」

台中市環保局長陳宏益強調致力推動廚餘去化。（記者蘇孟娟攝）

台中養豬場驗出非洲豬瘟病毒，中央祭禁用廚餘飼豬令，台中市議員江肇國指出，已接獲餐廳、小吃店等陳情，廚餘頓時不知如何處理，台中市長期未曾對廚餘處置做長遠規劃，面對突如其來的禁令，也只是讓業者把廚餘送往4大掩埋場「堆肥」，憂若未妥善處置，台中恐繼大里垃圾山之後，出現「廚餘山」。

環保局指出，家戶、學校、餐飲業及機關等廚餘收運原則維持既有方式，由清潔隊或既有清除業者依原路線正常收運，不影響日常廚餘排出作業；台中市比照4年前防疫期間做法，採改採能源化或肥料化方式處理，確保廚餘安全無虞。

江肇國說，台中成非洲豬瘟破口後，盧市府執政能力一一被檢驗，不只非洲豬瘟延誤通報，如今連養豬場「禁用廚餘」的因應政策，也讓民眾無所適從，他已陸續接到來自百貨、量販、餐廳、小吃店等各行業的陳情電話，反映清運公司不願意再收廚餘，導致廚餘不知如何處理。

江肇國表示，環保局認為廚餘屬「有價物」，可以賣給養豬場做為飼料，長期未將廚餘送入焚化爐焚燒，也不曾對廚餘的處置進行長遠規劃，如今非洲豬瘟爆發後，廚餘無法再送養豬場，環保局的「應變措施」竟只是讓業者把廚餘送往文山、霧峰、后里、沙鹿4處掩埋場「暫置貯留（堆肥）」。

他說，問題是，過去業者依照市府政策將廚餘送到養豬場，如今須自掏腰包送往掩埋場，自然拒收，市府雖稱若業者不收運，可請清潔隊協助，但清潔隊是否有足夠能力消化龐大廚餘量，令人存疑。

他促市府立即提出具體、可行的廚餘處理應變方案，憂若情況持續惡化，恐怕沒多久就會出現「廚餘山」。

