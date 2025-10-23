「鐵窗牌」產品聯合展售會連3天台南登場 超夯人氣商品設攤

矯正機關聯合展售會展出超過200件各地收容人的書畫及工藝作品。（記者劉婉君攝）

法務部矯正署全國51所矯正機關教化作業成果，今（23）日起一連3天在大台南會展中心舉行聯合展售會，除了有超過二百件書畫、工藝品之外，還有各監所的超人氣商品，例如台南監獄的手工蛋捲、屏東監獄的醬油等，均到場設攤。

全國矯正機關聯合展售會包括室內的展示區及戶外的攤位，展示區集結各地收容人教化藝文成果，包括書畫、瓷器、陶藝、漆器等，作品令人驚艷，台南二監也將2023年獲得台灣燈會優等獎的官將首花燈作品，結合台南六甲在地的稻草，重新創作成高約2米的稻藝官將首，象徵重生。

請繼續往下閱讀...

法務部長鄭銘謙表示，聯合展售會已有近20年歷史，是法務部矯正署的年度重大盛事，呈現收容人經由技能訓練與藝文課程後的轉化與成長，希望民眾可以看見他們努力向善及重捨自信的過程，給予支持與鼓勵。

全國51所矯正機關教化作業年收逾6億

矯正署長林憲銘指出，全國矯正機關包括代工、自營作業產品等作業收入，1年約6至7億元，每年舉辦的聯合展售會則約有500至600萬元的收入，南監的手工蛋捲、彰監的蛋黃酥等，都是人氣商品。

山上明德外役監的冷凍雞精，則是網路商城的銷售第1名，1年營業額1千萬元左右，最高曾寫下單月破百萬元的佳績，冷凍雞肉1年約可賣出3萬隻，營業額1200萬至1300萬元左右。

法務部長鄭銘謙（右）參觀各矯正機關的攤位。（記者劉婉君攝）

矯正機關聯合展售會一連3天在大台南會展中心登場。（記者劉婉君攝）

台南二監結合當地的稻草，將2023年的花燈重生成稻藝官將首，作品相當吸睛。（記者劉婉君攝）

南監手工蛋捲等各監所人氣商品也在聯合展售會設攤。（記者劉婉君攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法