為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    巡田水全國第一！竹塘85歲隊長護農40年 打造全國治安優等社區

    2025/10/23 16:20 記者陳冠備／彰化報導
    竹塘社區守望相助隊隊長廖英華（右1），帶領團隊巡田水超過40年。（芳苑警分局提供）

    竹塘社區守望相助隊隊長廖英華（右1），帶領團隊巡田水超過40年。（芳苑警分局提供）

    內政部社區治安工作評鑑成績近日揭曉，彰化縣竹塘鄉竹塘社區拿下治安社區一般組「優等」最高榮譽。85歲的竹塘社區守望相助隊隊長廖英華表示，40年前對觀世音菩薩的承諾，要好好守護神像、社區和農田，讓大家平安，沒想到會獲獎，「這是神明交代的任務」。

    廖英華回憶，1981年4月，一尊原本要從雲林運往板橋的觀音菩薩神像途中掉落竹塘一處農地，吊車怎麼吊都吊不起來，請示神明後決定原地蓋廟（慈航宮），此事件造成轟動，他也前往看熱鬧，沒想到隔日家中神明竟飄散淡香，經請示方知是菩薩希望他幫忙協助交通。

    廖英華說，那時只有臨時廟宇，他經常守顧到晚上。有一晚，一名農民拜託他幫忙到田裡「看一下」，因為農作老被偷。當晚他找來村長與幾名壯丁夜巡，隔天農民興奮地說「小偷不敢來了！」，讓他覺得開心，也突然產生「使命感」，跟村長討論後認為可以成立一支護農隊，又跟菩薩請示獲得聖杯，於是成立竹塘社區守望相助隊。

    「剛成立時，很多人笑我們撐不過三天，結果一做就四十多年。」廖英華笑說，他們常巡到凌晨三、四點，「連小偷都知道竹塘巡很兇，不敢來偷！」除了防竊，他們也協助救援與照顧長者。有次寒冬夜巡，他救下一名被鎖在屋外的老人，「要是沒發現，老人可能就凍壞了。」

    芳苑分局長宋俊良表示，竹塘社區盛產稻米、蔬菜等，也是蘑菇的重要產地，但因地處偏僻，容易引來宵小覬覦。守望相助隊成立後配合警方護農，守護成效有目共睹，曾多次獲彰化縣警局評核特優，去年也榮獲內政部標竿社區認證，今年再奪全國「優等」最高榮譽，「芳苑分局有竹塘社區真好」

    廖英華說，「還是希望年輕人多為鄉服務」，目前守望相助隊3、40人，但是年輕人越來越少，盼望新血多加入，不過只要地方還需要他，他就會繼續服務，治安要靠大家一起守護，得獎不重要，大家平安才重要。

    高齡85歲的廖英華，在治安會議分享如何成立漂鳥隘勇隊，及夜間護農的成果。（芳苑警分局提供）

    高齡85歲的廖英華，在治安會議分享如何成立漂鳥隘勇隊，及夜間護農的成果。（芳苑警分局提供）

    廖英華（右1）與守望相助隊成員，不分氣候刮風寒冷照常 出勤巡守。（芳苑警分局提供）

    廖英華（右1）與守望相助隊成員，不分氣候刮風寒冷照常 出勤巡守。（芳苑警分局提供）

    竹塘鄉竹塘社區守望相助隊，守護成效有目共睹，「連小偷都知道竹塘巡很兇」。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉竹塘社區守望相助隊，守護成效有目共睹，「連小偷都知道竹塘巡很兇」。（記者陳冠備攝）

    民國70年左右，一輛載著觀世音菩薩神像的貨車，行經竹塘鄉時失控翻落稻田，車子四輪朝天，觀世音神像直挺挺立在車前，鄉民認為是神蹟，因此在車禍地點興建「慈航宮」（慈航宮提供）

    民國70年左右，一輛載著觀世音菩薩神像的貨車，行經竹塘鄉時失控翻落稻田，車子四輪朝天，觀世音神像直挺挺立在車前，鄉民認為是神蹟，因此在車禍地點興建「慈航宮」（慈航宮提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播