巡田水全國第一！竹塘85歲隊長護農40年 打造全國治安優等社區

竹塘社區守望相助隊隊長廖英華（右1），帶領團隊巡田水超過40年。（芳苑警分局提供）

內政部社區治安工作評鑑成績近日揭曉，彰化縣竹塘鄉竹塘社區拿下治安社區一般組「優等」最高榮譽。85歲的竹塘社區守望相助隊隊長廖英華表示，40年前對觀世音菩薩的承諾，要好好守護神像、社區和農田，讓大家平安，沒想到會獲獎，「這是神明交代的任務」。

廖英華回憶，1981年4月，一尊原本要從雲林運往板橋的觀音菩薩神像途中掉落竹塘一處農地，吊車怎麼吊都吊不起來，請示神明後決定原地蓋廟（慈航宮），此事件造成轟動，他也前往看熱鬧，沒想到隔日家中神明竟飄散淡香，經請示方知是菩薩希望他幫忙協助交通。

請繼續往下閱讀...

廖英華說，那時只有臨時廟宇，他經常守顧到晚上。有一晚，一名農民拜託他幫忙到田裡「看一下」，因為農作老被偷。當晚他找來村長與幾名壯丁夜巡，隔天農民興奮地說「小偷不敢來了！」，讓他覺得開心，也突然產生「使命感」，跟村長討論後認為可以成立一支護農隊，又跟菩薩請示獲得聖杯，於是成立竹塘社區守望相助隊。

「剛成立時，很多人笑我們撐不過三天，結果一做就四十多年。」廖英華笑說，他們常巡到凌晨三、四點，「連小偷都知道竹塘巡很兇，不敢來偷！」除了防竊，他們也協助救援與照顧長者。有次寒冬夜巡，他救下一名被鎖在屋外的老人，「要是沒發現，老人可能就凍壞了。」

芳苑分局長宋俊良表示，竹塘社區盛產稻米、蔬菜等，也是蘑菇的重要產地，但因地處偏僻，容易引來宵小覬覦。守望相助隊成立後配合警方護農，守護成效有目共睹，曾多次獲彰化縣警局評核特優，去年也榮獲內政部標竿社區認證，今年再奪全國「優等」最高榮譽，「芳苑分局有竹塘社區真好」

廖英華說，「還是希望年輕人多為鄉服務」，目前守望相助隊3、40人，但是年輕人越來越少，盼望新血多加入，不過只要地方還需要他，他就會繼續服務，治安要靠大家一起守護，得獎不重要，大家平安才重要。

高齡85歲的廖英華，在治安會議分享如何成立漂鳥隘勇隊，及夜間護農的成果。（芳苑警分局提供）

廖英華（右1）與守望相助隊成員，不分氣候刮風寒冷照常 出勤巡守。（芳苑警分局提供）

竹塘鄉竹塘社區守望相助隊，守護成效有目共睹，「連小偷都知道竹塘巡很兇」。（記者陳冠備攝）

民國70年左右，一輛載著觀世音菩薩神像的貨車，行經竹塘鄉時失控翻落稻田，車子四輪朝天，觀世音神像直挺挺立在車前，鄉民認為是神蹟，因此在車禍地點興建「慈航宮」（慈航宮提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法