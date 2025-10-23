丹娜絲風災後成大出動救災技術團隊 用空拍、雷射幫災民重建家園

成大團隊投入災後復原工作。（圖由成大提供）

丹娜絲颱風重創中南部地區，不少民眾家園受損、重建困難。教育部整合全國大專校院資源成立「救災技術團隊」，國立成功大學第一時間響應加入行列，派出總務處專業人員、建築系師生及合作建築師、工班，一起投入災後修繕，用行動展現大學社會責任。

為了讓災民能早日回家，成大組成跨單位行動小組，整合行政能量與建築專業，更運用科技輔助修繕流程。團隊不僅協調工班、控管品質與成本，還利用空拍機和雷射測距儀蒐集災損資料，使流程透明、資源運用精準。

現場施工則由具有實務經驗的工程人員全程把關，確保修繕品質與進度，避免災民多花冤枉錢。建築系師生負責災後調查與資料建檔，透過空拍了解受損面積，再用雷射測距儀比對數據，提高災損判定的準確度。這些客觀數據也成為政府核發慰問金與補助的依據，讓補助能更快、更公平地發放到受災戶手中。

教育部22日特別頒獎表揚參與救災的大專校院與協力廠商，感謝各校在國家遭遇重大災害時展現的專業與溫度。成大副校長李俊璋代表領獎表示，面對極端氣候與永續挑戰，成大會持續運用專業力量，協助地方重建、支持社會韌性發展，與大家一起打造更安全、更美好的未來。

災區空拍修繕情況。（圖由成大提供）

成功大學副校長李俊璋（右2）代表成大接受教育部感謝狀。（圖由成大提供）

