為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    丹娜絲風災後成大出動救災技術團隊 用空拍、雷射幫災民重建家園

    2025/10/23 14:55 記者洪瑞琴／台南報導
    成大團隊投入災後復原工作。（圖由成大提供）

    成大團隊投入災後復原工作。（圖由成大提供）

    丹娜絲颱風重創中南部地區，不少民眾家園受損、重建困難。教育部整合全國大專校院資源成立「救災技術團隊」，國立成功大學第一時間響應加入行列，派出總務處專業人員、建築系師生及合作建築師、工班，一起投入災後修繕，用行動展現大學社會責任。

    為了讓災民能早日回家，成大組成跨單位行動小組，整合行政能量與建築專業，更運用科技輔助修繕流程。團隊不僅協調工班、控管品質與成本，還利用空拍機和雷射測距儀蒐集災損資料，使流程透明、資源運用精準。

    現場施工則由具有實務經驗的工程人員全程把關，確保修繕品質與進度，避免災民多花冤枉錢。建築系師生負責災後調查與資料建檔，透過空拍了解受損面積，再用雷射測距儀比對數據，提高災損判定的準確度。這些客觀數據也成為政府核發慰問金與補助的依據，讓補助能更快、更公平地發放到受災戶手中。

    教育部22日特別頒獎表揚參與救災的大專校院與協力廠商，感謝各校在國家遭遇重大災害時展現的專業與溫度。成大副校長李俊璋代表領獎表示，面對極端氣候與永續挑戰，成大會持續運用專業力量，協助地方重建、支持社會韌性發展，與大家一起打造更安全、更美好的未來。

    災區空拍修繕情況。（圖由成大提供）

    災區空拍修繕情況。（圖由成大提供）

    成功大學副校長李俊璋（右2）代表成大接受教育部感謝狀。（圖由成大提供）

    成功大學副校長李俊璋（右2）代表成大接受教育部感謝狀。（圖由成大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播