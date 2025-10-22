東北季風夾漲潮侵襲竹北海岸 居民盼加蓋海堤防海水倒灌

新竹縣竹北市尚義里長曾福表示，受東北季風影響，昨漲潮期間海水倒灌，因缺乏堤防阻攔，海浪夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人和自行車道。（尚義里長曾福提供）

新竹縣竹北市尚義里長曾福今天表示，受到東北季風影響，昨天漲潮期間海水倒灌，因缺乏堤防阻攔，海浪夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人和自行車道，當地居民盼有關單位正視，儘快加蓋海堤防範災害。縣府交通旅遊處表示，將儘快派工清除沙石，以維安全。

曾福表示，竹北濱海資源相當豐富，新月沙灣更是新竹縣熱門景點，景觀優美還有防風林生態，縣府更選在新月沙灣和尚海灘之間，鋪設一條約860公尺長的行人和自行車道，方便遊客親近海洋。

但是，尚義里約2公里的海岸沒有堤防，長年受東北季風吹襲、漂沙補充不足，海岸線已逐年退縮，造成每逢大潮或是颱風來襲就會海水倒灌，當地居民期盼能加蓋海堤，防止海水侵入。像是昨天東北季風加上漲潮，海浪即夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人及自行車道。

曾福指出，希望縣府儘快協助提報增設尚義里海岸堤防相關計畫，以化解民眾的擔憂，維護公眾安全。

