為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東北季風夾漲潮侵襲竹北海岸 居民盼加蓋海堤防海水倒灌

    2025/10/22 11:02 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣竹北市尚義里長曾福表示，受東北季風影響，昨漲潮期間海水倒灌，因缺乏堤防阻攔，海浪夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人和自行車道。（尚義里長曾福提供）

    新竹縣竹北市尚義里長曾福表示，受東北季風影響，昨漲潮期間海水倒灌，因缺乏堤防阻攔，海浪夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人和自行車道。（尚義里長曾福提供）

    新竹縣竹北市尚義里長曾福今天表示，受到東北季風影響，昨天漲潮期間海水倒灌，因缺乏堤防阻攔，海浪夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人和自行車道，當地居民盼有關單位正視，儘快加蓋海堤防範災害。縣府交通旅遊處表示，將儘快派工清除沙石，以維安全。

    曾福表示，竹北濱海資源相當豐富，新月沙灣更是新竹縣熱門景點，景觀優美還有防風林生態，縣府更選在新月沙灣和尚海灘之間，鋪設一條約860公尺長的行人和自行車道，方便遊客親近海洋。

    但是，尚義里約2公里的海岸沒有堤防，長年受東北季風吹襲、漂沙補充不足，海岸線已逐年退縮，造成每逢大潮或是颱風來襲就會海水倒灌，當地居民期盼能加蓋海堤，防止海水侵入。像是昨天東北季風加上漲潮，海浪即夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人及自行車道。

    曾福指出，希望縣府儘快協助提報增設尚義里海岸堤防相關計畫，以化解民眾的擔憂，維護公眾安全。

    尚義里長曾福表示，為防止海水倒灌，居民盼有關單位儘快加蓋海堤。（尚義里長曾福提供）

    尚義里長曾福表示，為防止海水倒灌，居民盼有關單位儘快加蓋海堤。（尚義里長曾福提供）

    尚義里長曾福表示，為防止海水倒灌，居民盼有關單位儘快加蓋海堤。（尚義里長曾福提供）

    尚義里長曾福表示，為防止海水倒灌，居民盼有關單位儘快加蓋海堤。（尚義里長曾福提供）

    新竹縣竹北市尚義里長曾福表示，受東北季風影響，昨漲潮期間海水倒灌，因缺乏堤防阻攔，海浪夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人和自行車道。（尚義里長曾福提供）

    新竹縣竹北市尚義里長曾福表示，受東北季風影響，昨漲潮期間海水倒灌，因缺乏堤防阻攔，海浪夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人和自行車道。（尚義里長曾福提供）

    新竹縣竹北市尚義里長曾福表示，受東北季風影響，昨漲潮期間海水倒灌，因缺乏堤防阻攔，海浪夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人和自行車道。（尚義里長曾福提供）

    新竹縣竹北市尚義里長曾福表示，受東北季風影響，昨漲潮期間海水倒灌，因缺乏堤防阻攔，海浪夾雜泥沙和石頭直接侵入海岸行人和自行車道。（尚義里長曾福提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播