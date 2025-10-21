為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台8成毛巾出自雲林虎尾 10/25至27毛巾節登場

    2025/10/21 13:52 記者李文德／雲林報導
    公所此次祭出消費滿額贈好禮活動，限量禮品換完為止。（記者李文德攝）

    公所此次祭出消費滿額贈好禮活動，限量禮品換完為止。（記者李文德攝）

    全國毛巾有8成來自雲林虎尾鎮，因此被譽為「毛巾的故鄉」，當地毛巾業者挺過國外低價毛巾競爭仍屹立不搖。為行銷國產毛巾，鎮公所25至27日在虎尾高鐵特定區舉辦第12屆虎尾毛巾節，80家毛巾攤位讓民眾購買優質國產毛巾。

    今由鎮長林嘉弘主持記者會，縣長張麗善、紡織綜合所雲林分部主任林兼民、雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長巫金周、台灣區毛巾工業同業公會理事長顧牟鳴等人出席。

    林嘉弘表示，每年毛巾節人數節節成長，去年為止已突破10萬人次造訪，成交額更是倍增，達到近250萬元，因此今年擴大規模舉辦，80家毛巾展售攤位，集結精品、科技功能、運動等毛巾，充分展現雲林紡織產業創新量能。

    林嘉弘指出，3天活動更有歌手、網紅到場表演，此外第4屆毛巾舞蹈賽也開放報名，限額報名20組，角逐5個獎項，將有精美好禮、禮券讓參賽者帶回，更有親子闖關活動讓大小朋友同樂。

    鎮公所表示，凡前來消費民眾，更祭出滿額好禮活動，每滿1千、2千、3千元，個別有毛巾節限定禮物可兌換，數量有限換完為止。

    巫金周、顧牟鳴表示，近年國外低廉毛巾進口，打著比國產毛巾便宜至少一半價格，影響全台市場，因此雲林毛巾業者積極轉型，以高單價、少量客製化等強項，在毛巾市場屹立不搖，盼毛巾節舉辦讓民眾認識虎尾毛巾魅力。

    林兼民表示，近年縣內毛巾業者積極新購設備製作毛巾，品質已不輸日本今治毛巾，近年來更是積極輔導業者可用AI軟體繪製圖像，藉此增加客製化強度，盼為毛巾產業帶來新契機。

    張麗善表示，希望藉此活動帶動消費，增加產業曝光度，也讓國際廠商認識台灣的毛巾產業。

    雲林虎尾毛巾占全國市場8成，產值逾10億元，被稱為毛巾故鄉。（記者李文德攝）

    雲林虎尾毛巾占全國市場8成，產值逾10億元，被稱為毛巾故鄉。（記者李文德攝）

    第12屆虎尾毛巾節10月25至27日在虎尾高鐵特定區隆重登場。（記者李文德攝）

    第12屆虎尾毛巾節10月25至27日在虎尾高鐵特定區隆重登場。（記者李文德攝）

    圖
    圖
