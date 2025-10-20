為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄「山茶三香」香氛禮盒 進軍法國巴黎、日本大阪時尚展

    2025/10/20 14:47 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄推「山茶三香」香氛禮盒進軍法國巴黎、日本大阪時尚展。（市府提供）

    高雄推「山茶三香」香氛禮盒進軍法國巴黎、日本大阪時尚展。（市府提供）

    高雄市農業局與亞灣新創香氛品牌「PAPILLON DOUX」跨界合作，以六龜原生山茶三種香氣，開發「山茶三香」香氛禮盒，進軍法國巴黎及日本大阪時尚展。

    六龜原生山茶聞名國際，六龜新發社區走過八八風災，以六龜山茶打響國際知名度，其中六龜橙茶榮獲ITI比利時國際風味品質評鑑3顆星最高評價，更在農業局媒合下，與亞灣新創香氛品牌「PAPILLON DOUX」創辦人許智傑博士合作，開發「山茶三香」香氛禮盒。

    農業局說，透過六龜山茶不同製作過程，以橙茶、青茶、紅茶香氣為基礎，調配成三種山茶香氛，並結合環保、永續概念，將六龜山茶喬木疏伐雜枝乾燥磨碎後，融入茶葉形狀擴香石，推出「山茶三香」香氛禮盒，以六龜連綿山峰與紫斑蝶為意象，融合日式簡約風格塑造高雅形象。

    「山茶三香」香氛禮盒登上法國香水化妝品產業協會Cosmetic Valley在巴黎羅浮宮舉行「Cosmetic 360」展覽會，260多家參展商及超過5千名來賓，感受高雄山茶獨特香氣魅力。

    農業局也推廣禮盒進軍日本市場，邀請專業模特兒深入六龜山茶生長山林取景，以晨曦、瀑布美景拍攝形象影片，並於日均客流量達百萬人次澀谷車站電視牆撥放，為今起至22日參加大阪國際會展中心舉行「Beautyworld Japan Osaka 2025」展覽會暖身。

    「山茶三香」香氛禮盒形象片於日本澀谷車站外電視牆撥放。（市府提供）

    「山茶三香」香氛禮盒形象片於日本澀谷車站外電視牆撥放。（市府提供）

    高雄推「山茶三香」香氛禮盒進軍法國巴黎、日本大阪時尚展。（市府提供）

    高雄推「山茶三香」香氛禮盒進軍法國巴黎、日本大阪時尚展。（市府提供）

