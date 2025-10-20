拚人工智慧和先進生醫全球領頭羊 台大：強化國家科技主權

在教育部支持下，台大今（2025）年成立「先進生醫研究中心」。（圖由台大提供）

在教育部「國家重點領域頂尖研究中心計畫」支持下，國立台灣大學今（2025）年成立「人工智慧頂尖研究中心」及「先進生醫研究中心」。台大校長陳文章表示，人工智慧與精準醫學是最具影響力的兩大關鍵領域，台大將持續布局全球AI研究生態，促進AI於金融、製造、醫療與運動科學等領域應用，強化國家科技主權，形塑全球合作之樞紐地位；並大幅推動精準醫學新里程，提升我國在醫療健康發展中的地位。

人工智慧頂尖研究中心主任李琳山是中研院院士，中研院院士莊炳湟、院士張世富、台大資工系特聘教授林智仁、台大資工系客座教授洪小文、陽明交通大學終身榮譽講座教授俞士綸及Appier獨立董事簡立峰等則組成指導委員會，確保研究方向兼具前瞻性與國際視野。

李琳山說明，核心使命在建構兼具全球競爭力、在地責任感與社會影響力的人工智慧研究生態系，將與 MIT、Stanford、Berkeley等世界頂尖大學，以及 Max Planck Institute等國際研究機構深度合作，並與 NVIDIA、Google、OpenAI 等具全球影響力企業建立策略夥伴關係。

此外，「先進生醫研究中心」整合台大醫學院、重點科技研究學院、電機資訊學院、台大醫院與基因體暨精準醫學研究中心等資源，以「從基礎到臨床」為導向，致力於精準醫學與生醫技術的跨領域創新，成員包括台大永齡健康研究院院長楊泮池、永齡健康研究院教授Jean-MArc Egly、台大醫檢系主任俞松良、台大醫院內科部教授劉志銘等。

研究計畫為期3年，分為「疾病組」與「應用組」，聚焦肺癌、心血管疾病、神經退化、自體免疫及腸道菌相等重大疾病，全面涵蓋致病機制解析到新藥開發，應用研究包括高解析度微型化生醫成像技術、人工智慧診斷平台及複合抗體藥物研發，期能快速轉譯至臨床，並與「精準健康學位學程」無縫銜接，培養更多具跨域能力的精準醫學專業人才。

該中心已與法國國家科學研究中心 （CNRS） 、國家健康與醫學研究院（INSERM）成立「台法精準醫學研究中心」；廣達醫療科技基金會及辛耘公司則持續5年，每年各捐500萬元與1000萬元，共同挹注研究經費。

在教育部支持下，台大今（2025）年成立「人工智慧頂尖研究中心」。（圖由台大提供）

