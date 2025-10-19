聽不下去花蓮縣府過度吹捧 季連成：講重點！

中央災害應變中心前進協調所今（19）日召開第49次工作會報後記者會，縣府報告沒有重點遭季連成要求：「講重點」。（記者王錦義攝）

中央災害應變中心前進協調所今（19）日召開第49次工作會報後記者會，輪到花蓮縣府報告時，行研處長陳建村以一個感謝、一個致敬及一個請求，對總協調官季連成充滿讚美、吹捧內容，遭季連成直接打斷：「講重點」，季連成也認為縣府過度的吹捧他是不當的誇讚「謬讚」，並強調說，縣府建議事項中央一定會處理，不用在記者會上浪費記者的時間。

縣府行研處長陳建村今天在工作會報記者會後報告說，對於昨天實兵撤離達到總協調官季連成85分的評價，縣府有一個感謝、一個致敬及一個請求，陳建村說，季將軍過去是八軍團司令，統管數萬國軍糧草兵馬、軍士官車輛，同時又是總統府全社會防衛韌性委員會的執行秘書，是這領域的專業，如果沒有季將軍整個演練不可能有85分。

陳建村也強調，針對樺加沙或是堰塞湖國家的特別預算，不管是那一個，縣府希望中央所有各部會能妥善、周延的配置各部會的資源在特別預算條例裡的內容，若中央有恰當的經費，希望移緩濟急，用專案的方式來補助花蓮光復、鳳林及萬榮3個鄉鎮公所，因為堰塞湖還在，未來因應颱風都還需要很多資源。

季連成在聽陳建村近4分鐘的報告後直接打斷說：「講重點」，季連成說，感謝縣府前面二點的「謬讚」，但最後一點請求部份，是內部會議的建議都已經講過，縣府該建議的事項，中央一定會處理的，那不要在這個地方，浪費媒體記者的時間。

