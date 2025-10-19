基隆半程馬拉松清晨登場 山海美景伴跑者挑戰自我

基隆市半程馬拉松今晨5點50分鳴槍起跑，共有近4000人報名參加3個組別。（圖為基隆市政府提供）

2025基隆城市半程馬拉松今天（19日）在基隆市長謝國樑、國民黨立委林沛祥、基隆市好馬長跑協會理事長樊沛文、教育處長徐嬿立鳴槍起跑；謝國樑說，今天早上活動有近4000人到場共襄盛舉，分成3公里健康休閒組、9．5公里勇腳挑戰組和21公里半程組，相信基隆城市半程馬拉松活動越來越好。今天凌晨一場雨，讓有些跑者忐忑不安，所幸最終雨勢變小，讓跑者在清新舒適空氣中邁開大步締造佳績。

馬拉松今天上午5時50分從國門廣場起跑，首先登場的是21公里的半程組，6點15分登場的是9．5公里勇腳挑戰組，6點30分出發的是3公里健康休閒組。半程馬拉松路線行經港西街、忠一路、中正路至長榮桂冠折返後，再經國門廣場、港西街、中山一、二、三、四路、中華路、文明路、湖海路，到喵喵咖啡圓環折返，回起點國門廣場。

參加半程馬拉松民眾最先出發，有不少外地跑者是衝著基隆半程馬拉松，沿途可欣賞山海美景；一位報名參加勇腳挑戰組的年輕女生就說，平常開車來基隆就固定去廟口夜市幾個點，很少有機會可以透過跑步欣賞基隆這座城市。基隆市女議員陳宜說，她去年也有報名參加，今年再度報名。

3公里健康休閒組可以看到更多親子同行，有位媽媽帶著小孩健走說，在地基隆人一定要來參加在家鄉舉辦的活動，小孩昨天晚上很興奮，一早5點就起床，來跟大家一起漫步在基隆這座山海城市。

基隆市議員陳宜繼去年參加基隆半程馬拉松後，今天清晨「2刷」半程馬拉松，心情很興奮。（記者俞肇福攝）

基隆市半程馬拉松今晨5點50分鳴槍起跑，圖由左至右依序為基隆好馬長跑協會理事長樊沛文、基市教育處長徐嬿立、基市長謝國樑、立委林沛祥。（記者俞肇福攝）

