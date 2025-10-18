竹縣聯合婚禮今登場 36對新人同時喜結連理

新竹縣今天聯合婚禮共有36對新人參加。（記者黃美珠攝）

新竹縣聯合婚禮今天以「牽手竹縣 浪漫一生」為名，在縣議會大禮堂舉行，36對新人，由縣長楊文科與牽手甘秀美，偕手議長張鎮榮、張許金鐶夫妻與副議長王炳漢、朱麗綾夫婦，以3對資深佳偶的身分給予福證和祝福，引領新人們攜手雙向奔赴，迎接未來的漫漫人生路。

為了凸顯自己愛情最美好的樣子，36對新人各展神通，雖然新娘仍多以一襲白紗挽著西裝筆挺的新郎倌亮相，但也有全漢服，或由新娘身著韓服貴氣登場。其中第18組的林顥儒、劉芳妏則因喜歡同一個插畫家結緣，今天便用插畫家作品所做的玩偶代替捧花，也很吸睛。

至於快速在限額36對中搶上聯合婚禮榜的新人鄭勝文、陳斯頴，2人獲悉新竹縣要辦聯合婚禮，立即搜尋過往報名所須的相關資料預先填妥，接著便在開放報名時快速手刀、複製貼上而成功搶上榜，今天特別分享給未來也想透過聯合婚禮步入禮堂的情侶們參考，畢竟聯合婚禮對新人成家有不小的幫忙。

畢竟新竹縣今年大手筆，除了一些常見的賀禮，每對來都送「2萬元遠百提貨券」，以致報名熱烈，開放報名後半小時就額滿，而縣內各鄉鎮市戶政事務所也都派員到場直接幫忙完成結婚登記，服務一條龍。

楊文科在聯合婚禮上以夫妻就像「鍋子和鍋蓋」，分享一定要勤勞、和氣來「做菜」，才能煮出「好子好孫，一代又一代」的幸福滋味。張鎮榮祝福新婚燕爾早生貴子且「男生女生都是寶」。王炳漢則說，新人「從此不再只是2個人的名字，而是一個家」，鼓勵大家把「平凡的日常，編織成不平凡的幸福」。

新竹縣聯合婚禮上，36對新人一起向父母親行禮道感恩。（記者黃美珠攝）

在一片純白婚紗中，也有人用喜氣漢服搶風采。（記者黃美珠攝）

有新娘今天身穿韓服，展現自己最美的一天。（記者黃美珠攝）

新娘劉芳妏跟新郎林顥儒用他們最愛的插畫家作品玩偶代替捧花，攜手走上志同道合的人生。（記者黃美珠攝）

新人代表陳斯頴（中左）、鄭勝文（中右）今天代表用印，也分享他們如何手刀快速擠上聯合婚禮的幸運金榜。（記者黃美珠攝）

新人代表陳斯頴跟鄭勝文輪流在結婚證書上用印。（記者黃美珠攝）

新竹縣聯合婚禮上，各對新人總是出其不意地互相秀恩愛。（記者黃美珠攝）

新竹縣今天有36對新人一起透過聯合婚禮完婚。（記者黃美珠攝）

