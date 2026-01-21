陳亭妃當面喊「1參選目標」 賴清德點頭鼓掌、併肩喊凍蒜

民進黨今（21日）正式提名立委蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆，分別參選嘉義縣長、台南市長及高雄市長。（記者羅沛德攝）

民進黨今（21日）正式提名立委蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆，分別參選嘉義縣長、台南市長及高雄市長。值得注意的是，陳亭妃強調，她的目標是結合不同黨派力量、穩住基本盤，助賴清德2028年競選連任時的得票率能超越2024年；賴聞言後頻頻點頭微笑、為其鼓掌，兩人也併肩高喊「凍蒜」，展現力拚勝選的氣勢。

民進黨今天下午召開提名記者會，由賴清德親自宣布嘉義縣長參選人蔡易餘、台南市長參選人陳亭妃、高雄市長參選人賴瑞隆，並邀請現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席。

陳亭妃率先感謝賴清德過去為台南奠定非常好的基礎，讓她可以在這塊土地上繼續為人民盡最大力量；也感謝黃偉哲在這塊土地的用心，延續賴清德精神，一步一步向下扎根。她要把賴清德、黃偉哲所做的每個建設，由「點、線、面」向外擴大，讓人民有感。

陳亭妃強調，2026是2028非常重要的指標，台南是賴清德的本命區，如何在2026穩住基本盤，甚至結合更多力量、吸納每一個不同黨派和想法，讓賴清德2028競選總統連任時，能贏過2024的得票率，這是非常重要的，也希望大家能一起加油。

針對黨內初選，陳亭妃特別感謝對手林俊憲在民調開封後的風範，她呼籲台南市民共同邁進，「讓台南第一位女市長，改變這個區塊」。陳亭妃感性說道，台南鄉親已陪伴她走過27年，進入第28年的新任務，便是擔任賴清德最強的後盾。

觀察陳亭妃致詞全程，賴清德多次點頭並面帶微笑，陳回座時也為其鼓掌致意。賴清德並一一為3位參選人繫上競選背帶，並肩握拳高呼「凍蒜」。

民進黨立委陳亭妃今強調，她的目標是結合不同黨派力量、穩住基本盤，確保賴清德2028年連任時的得票率能超越2024年。（記者羅沛德攝）

