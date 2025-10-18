陽明交大「Asfaloth-2025」科研火箭旭海升空 台灣太空科技再邁進

國立陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊打造的科研探空火箭「Asfaloth-2025」。（國家太空中心（TASA）提供）

國立陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊打造的科研探空火箭「Asfaloth-2025」，今（18日）晨6時32分，於屏東旭海科研火箭發射場成功發射，標誌著台灣學研界太空科技的又一里程碑。這是Asfaloth系列火箭第二次飛試任務（Asfaloth Launch-2），也是旭海發射場自2022年啟用以來的第10次科研火箭發射，由國家太空中心（TASA）提供技術指導與安全監督。

「Asfaloth-2025」全長6.2公尺、直徑26.5公分、重量198公斤，搭載陽明交大ARRC自主研發的蛇鷹混合式火箭引擎，推力達940公斤，推進12.4秒，總衝68396牛頓‧秒。火箭飛行26秒後達2.8公里最高點，順利完成任務。陽明交大助理教授陳竺博淵表示，此次飛試驗證火箭模擬精度、航電系統、降落傘部署及酬載通訊可靠性，成果亮眼。

請繼續往下閱讀...

國家太空中心表示，本次任務由陽明交大四團隊合作，ASARe團隊負責結構整合，MSCL團隊設計航電，ARRC主導推進，ACES LAB聚焦通訊。ACES LAB教授曾昭雄特別指出，火箭搭載加速度計，量測三軸振動數據，透過專屬酬載傳回地面，助團隊掌握振動對結構的影響，未來可望模組化通訊系統。

國家太空中心表示，這次首度導入移動式發射架（MLP），降低發射成本、提升安全性與角度調整精準度。旭海發射場至今已支援10次科研火箭任務，涵蓋陽明交大、成功大學、淡江大學及逢甲大學的火箭計畫，展現台灣學研能量。旭海場域持續累積實務經驗，為台灣小型運載火箭與太空教育奠基。

國立陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊打造的科研探空火箭「Asfaloth-2025」。（國家太空中心（TASA）提供）

科研探空火箭「Asfaloth-2025」18日升空。（國家太空中心（TASA）提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法