阿公的願望成真！平埔原民身分法三讀通過 苗栗巴宰族群3代接力復振

苗栗縣巴宰族群協會自2003年起恢復「巴宰過新年」傳統慶典。（圖由苗栗縣政府提供）

立法院會昨（18）日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，巴宰族也定義為其族群之一。對此，苗栗縣巴宰族群協會創會長潘大州的外孫郭智堯振奮表示，爭取了20多年，終於「向前跨了一大步！」也讓阿公的願望成真，協會已提出申請，期待早日獲審議通過，以利巴宰族群文化、語言的復振與傳承；此外，協會也將於11月8日於三義鄉鯉魚國小辦理「巴宰過新年」，歡迎各地朋友共襄盛舉，同歡慶豐收。

巴宰族群主要分布於台中豐原、神岡、后里及苗栗縣三義鯉魚潭附近較靠內陸的區域，屬平埔族一族系。後經歷日治時期及國民政府來台，其文化、語言逐漸式微、流逝，現全國巴宰族群約1萬人。

身為巴宰族裔的已故苗栗縣巴宰族群協會創會理事長潘大州，面臨族語嚴重瀕危、文化產生世代斷層，2003年與族人共同成立苗栗縣巴宰族群協會，展開文化復振，現今也有年輕第三代投入。

潘大州的外孫郭智堯表示，經阿公、大舅（潘英琦）、小舅（潘英明）任協會理事長接力努力下，自2003年恢復「巴宰過新年」傳統慶典，同時於每週日於在地鯉魚潭長老教會禮拜後，辦理母語教學、傳統歌謠教唱等，及進行文化考察與數位保存。

對於「平埔原住民族群身分法」昨獲立院三讀通過，明定平埔原住民族群定義、申請原則，中央主管機關為原民會等。郭智堯表示，阿公早於2003年就提出申請力爭，如今總算「向前跨了一大步！」也讓阿公的願望成真，族人都相當振奮，協會也期待早日獲原民會審議通過，爭取經費挹注，以利巴宰族群文化、語言的復振與傳承。

苗栗縣巴宰族群協會辦理文化、母語傳承教學。（圖由苗栗縣巴宰族群協會提供）

已故苗栗縣巴宰族群協會創會理事長潘大州，是復振巴宰族傳統文化的重要推手。（取自國家文化記憶庫網站）

協會將於11月8日於三義鄉鯉魚國小辦理「巴宰過新年」，歡迎各地朋友共襄盛舉。（苗栗縣巴宰族群協會提供）

