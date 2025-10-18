BLACKPINK高雄演唱會今明兩天舉行 世運主場館周邊道路封閉管制

BLACKPINK高雄演唱會世運主場館周邊道路封閉管制，團員昨晚抵達小港機場，引起歌迷尖叫。（記者李惠洲攝）

女團BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》高雄場今（18日）明（19日）2天在世運主場館開唱，世運大道今天上午8時起至深夜24時實施交通管制，建議經過車輛改道，避免車流壅塞，交通局因應人潮眾多，也規劃了捷運、台鐵加密班次，並提供免費接駁車服務，建議歌迷們盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

世運大道今、明將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路，穿越性車流建議改道。

至於機車臨時停放區規劃，將於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為18日、19日8時至23時，騎車前往的歌迷可多加利用、務必準時離場。

交通局強調會場絕不提供汽車停車位，民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。

大眾運輸部分，可搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5至8 分鐘即可抵達世運主場館，散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至5分鐘，維持散場動線順暢。

演場會場也安排免費接駁專車，今明2天的下午14時30分至18時30分，提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，晚間21時30分至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

交通局表示，相關交通管制及疏運措施於活動當天視人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。

BLACKPINK今天將二度登上高雄世運主場館。（Live Nation Taiwan提供）

