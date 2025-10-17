為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    BP旋風來襲》台日韓港40網紅高雄助攻粉紅風 陳其邁送泡芙加珍奶

    2025/10/17 23:53 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市長陳其邁（左）現身國內外網紅踩線團餐會致謝。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁（左）現身國內外網紅踩線團餐會致謝。（高市府提供）

    韓國女團BLACKPINK將於18日、19日在高雄開唱，台灣、日本、韓國和香港約40名網紅齊聚高雄旅遊踩線，助攻BLACKPINK引爆的粉紅旋風；市長陳其邁專程前往餐會致謝，並贈送泡芙跟珍珠奶茶，外國網紅則驚嘆市長竟受到這麼多年輕人喜愛，很像super star。

    BLACKPINK二度在高雄舉辦演唱會，高雄六大地標與許多大型建築紛紛點亮粉紅燈光歡迎，陳其邁更帶「頭」PO粉髮照應援，加上前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人跟進粉髮照，引爆高雄全城粉紅旋風。

    高雄市政府透過META，邀請台灣、日本、韓國、香港約40名創作者齊聚高雄旅遊踩線，透過網路傳遞BLACKPINK演唱會在高雄的熱潮；網紅除分享BLACKPINK應援粉紅髮色等互動，也PO出自己跟陳其邁合照影音，引起國內外網友好奇關注。

    陳其邁晚間在IG秀出他現身網紅餐會的影音，與會網紅對著陳其邁吶喊「高雄」，不少網紅更把握機會跟市長合照，部分外國網紅很好奇為何「市長」會這麼受歡迎，很像是super star。

    陳其邁用英語、日語向全體網紅問候，並致贈台灣本土零食指標義美小泡芙、以及高雄在地珍珠奶茶；網紅們開心指出這次很期待來高雄，因為能拍BLACKPINK應援地標，還有人透露會留下來聽演唱會，感受高雄粉紅風。

    陳其邁與外國網紅合影。（高市府提供）

    陳其邁與外國網紅合影。（高市府提供）

    陳其邁贈送網紅泡芙跟珍奶。（高市府提供）

    陳其邁贈送網紅泡芙跟珍奶。（高市府提供）

    韓國網紅訝異市長的高人氣。（翻攝陳其邁IG）

    韓國網紅訝異市長的高人氣。（翻攝陳其邁IG）

