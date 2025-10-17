核三廠周邊海水黃濁 屏東縣府祭陸海空3D全面分析

屏東縣政府委託專家學者對核三廠海域與陸域生態影響調查。（屏東縣政府提供）

外界關切屏東核三廠周邊海域海水黃濁，屏東縣政府今天發出新聞稿指出，9月10日委託專家學者對海域與陸域生態影響調查，從水下、陸地與空中3個面向全面分析。

屏東縣政府說明，研究團隊自9月底起於合界至石牛溪出海口區域及鄰近海域設置含受影響區域7點與對照組2點進行珊瑚礁生態、底棲生物與指標魚類觀察，同時採集海水與泥沙樣本分析。目前已完成的生態調查初步發現，濁水主要以懸浮泥沙形式存在，未見明顯珊瑚被覆蓋或死亡現象。

屏縣府指出，9月底調查時於石牛溪口發現有黃濁水流入，但10月再調查時已不明顯，綜合研判，濁水來源可能多元，且7、8月間降雨頻繁，雨水挾帶泥沙流入海中來不及被海水淨化，導致海水短期混濁。

至於海水與泥沙採集樣本，現正進行泥沙來源分析，以比對其為陸源或海源物質，釐清混濁水體之主要來源，水保相關局處亦已進行上游開發光電案場進行水保檢視，未發現有直接相關。

空中層面，研究團隊亦蒐集今年各月份的衛星影像資料進行分析，以掌握濁水事件前後的時序性變化，並推論黃濁水的可能來源與分布情形。

屏東縣政府表示，目前各項調查資料仍在分析整合階段，初步結果顯示海域生態尚未出現明顯受損跡象，最終結論仍待水下、陸域及空中資料比對分析完成後確認。縣府將持續監測海域變化，並依調查結果研擬後續管理與保育措施，確保屏東海洋生態環境永續。

