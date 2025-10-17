為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    核三廠周邊海水黃濁 屏東縣府祭陸海空3D全面分析

    2025/10/17 23:23 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東縣政府委託專家學者對核三廠海域與陸域生態影響調查。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府委託專家學者對核三廠海域與陸域生態影響調查。（屏東縣政府提供）

    外界關切屏東核三廠周邊海域海水黃濁，屏東縣政府今天發出新聞稿指出，9月10日委託專家學者對海域與陸域生態影響調查，從水下、陸地與空中3個面向全面分析。

    屏東縣政府說明，研究團隊自9月底起於合界至石牛溪出海口區域及鄰近海域設置含受影響區域7點與對照組2點進行珊瑚礁生態、底棲生物與指標魚類觀察，同時採集海水與泥沙樣本分析。目前已完成的生態調查初步發現，濁水主要以懸浮泥沙形式存在，未見明顯珊瑚被覆蓋或死亡現象。

    屏縣府指出，9月底調查時於石牛溪口發現有黃濁水流入，但10月再調查時已不明顯，綜合研判，濁水來源可能多元，且7、8月間降雨頻繁，雨水挾帶泥沙流入海中來不及被海水淨化，導致海水短期混濁。

    至於海水與泥沙採集樣本，現正進行泥沙來源分析，以比對其為陸源或海源物質，釐清混濁水體之主要來源，水保相關局處亦已進行上游開發光電案場進行水保檢視，未發現有直接相關。

    空中層面，研究團隊亦蒐集今年各月份的衛星影像資料進行分析，以掌握濁水事件前後的時序性變化，並推論黃濁水的可能來源與分布情形。

    屏東縣政府表示，目前各項調查資料仍在分析整合階段，初步結果顯示海域生態尚未出現明顯受損跡象，最終結論仍待水下、陸域及空中資料比對分析完成後確認。縣府將持續監測海域變化，並依調查結果研擬後續管理與保育措施，確保屏東海洋生態環境永續。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播