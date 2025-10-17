花蓮太魯閣山區堰塞湖「早上到下午長大8倍」天祥地區人員急撤

太魯閣國家公園管理處布洛灣管理站主任陳寶匡說明，崩塌地點位於福磯隧道跟印地安酋長岩之間的上方山壁。（太管處提供）

去年0403地震後花蓮太魯閣山區變的很脆弱，太魯閣國家公園管理處下午3點左右通知，要求天祥所有人員全數撤離。太魯閣國家公園管理處布洛灣管理站主任陳寶匡說，早上7點50分接到通知趕快到現場看，當時堰塞湖已從崩塌點往上積水、長度100公尺，但到了下午已超過800公尺，距離道路只剩1公尺。太管處表示，估下午4到5點之間就會淹沒道路，因此要求天祥人員急撤。

陳寶匡說，今天早上7點50分收到公路局施工廠商通知，立霧溪水突然漲高，他趕快前往察看發現崩塌範圍大，長度約100公尺、寬度30-40公尺，深度25公尺，後來公路局也立即約林保署以及太管處一起過去，發現水壩量體大，而水往上溢流速度超快，以每小時約1公尺往上升高。他解釋，靳珩隧道上方的坍方點位於在福基隧道、印地安酋長岩之間，到下午已超過800公尺。

太魯閣國家公園管理處指出，燕子口步道西段上午發現土石崩塌堵塞河道，形成堰塞湖，到了下午長度已超過800公尺，中橫公路天祥到太魯閣段交通管制中，每日5時段放行，下午1點後就不開放，人車只出不進。

太管處指出，燕子口步道於0403地震後就受損封閉，而該區立霧溪河道狹窄，因此堰塞湖水位上升很快，水位上漲後極可能漫上步道及中橫公路上的靳珩隧道，請民眾切勿強行進入公路。各相關單位也持續進行監測並做好應變措施。

堰塞湖下午3點水位逼近靳珩隧道西口剩下1公尺。（公路局提供）

崩塌地點在福磯隧道和印地安酋長岩 間的上方山壁。（太管處提供）

燕子口堰塞湖緊急搶挖。（林保署提供）

燕子口步道上方山壁崩塌，現場機具搶挖立霧溪堰塞湖洩水，但趕不上水位上升速度。（太管處提供）

立霧溪燕子口堰塞湖地點。（太管處提供）

公路局下午1點後管制台8線公路，只出不進。（太管處提供）

