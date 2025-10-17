竹縣尖石甜柿「鮮」上市 遭雨害、猴害減產至少3成

儘管遭到天雨和猴害雙重打擊，新竹縣尖石鄉的甜柿依舊品質穩定。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉甜柿今年同遭雨害和猴害雙重挑戰，整體減產至少3成，多虧農民管理技術成熟穩定，依舊培育出質優的甜柿，每粒重量至少6兩起跳，盒裝最大每顆平均重達10兩。在日夜溫差大之下，平均甜度也維持有12度，汁多鮮脆，下週六（25日）起將連續2天在北角吊橋旁的嘉樂竹屋展售中心，搭配該鄉特色農產聯合展售，今天鄉長曾國大、鄉代會主席廖英雄等邀請中央部會和縣府官員聯手造勢幫忙近日已經「鮮」上市的甜柿高調。

曾國大說，尖石甜柿栽種面積近53公頃，約有2、30名農友。今年因猴害和4、5月開花期遇到雨害，導致總產量僅剩約39萬公斤，產值預估是3900萬元，比往年縮減了至少3成。其中由於雨害而獲中央現金救助的面積就有18.8公頃，另遭台灣獼猴作亂的受害甜柿園也越來越多，且越來越靠近部落，他希望縣府等相關單位能有更有效的解決對策幫助農民。

縣府原住民族處長雲天寶說，到尖石除了吃甜柿，天氣漸涼，泡湯也是很好的選擇。境內還有許多頗負盛名的中級山脈可以挑戰，12月左右就是賞楓的季節。因此11月過後到尖石，品嚐高山甜柿，還能泡湯、登山健走賞楓紅，體驗尖石原鄉的農產魅力和風情。

公所農業課長田祖妘說，今年的尖石甜柿售價如前述因減產而有波動。5粒裝的每粒淨重10兩，售價550元；6粒裝每粒淨重8兩，售價500元；8粒裝每粒6兩重，售價450元。這些調漲都直接回饋給農民。

新竹縣尖石甜柿將在下週末2天在北角吊橋旁的嘉樂竹屋展售中心展售。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉長曾國大說，猴害對農民的生計威脅越來越大，希望相關單位能有更有效的對策。（記者黃美珠攝）

