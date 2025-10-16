從俗諺看台灣》百年前明信片郵資多少錢？原來就是「一仙五厘」

日治時期大正13年即民國13年寄的明信片，郵票面額是一錢五厘，即台語的「一仙五厘」。（梁志忠提供）

台語「一仙五厘」，意指非常少的錢，南投縣文化資產學會理事長梁志忠近日整理古文書資料，發現1張日治時期大正13年寄出的明信片，上面的郵票面額是「一錢五厘」，也就是「一仙五厘」，推測是當時面值最小的郵票，也可能與台語「一仙五厘」有關。

梁志忠收藏非常多的民俗文物和台灣古文書，信手拈來都是寶。這兩天他在整理古文物時，意外發現收藏的一張日治時期明信片，收件者是草屯仕紳黃春帆家的人，而寄件的人是從當時稱「南投街」、即南投市的其中一庄寄出。

梁志忠指出，該張有101年歷史的明信片，左上角的郵票，郵戳蓋的日期是「13.6.7」，也就是大正13年（也剛好是民國13年）6月7日，細看郵票的圖案文字，中間有日本的菊花圖案，上方寫著「大日本帝國郵便」，郵資面額漢字寫著「一錢五厘」，在郵票左邊有阿拉伯數字，右邊則有「SN.」英文字，即是「分」的英文「cent」的發音，1錢就是1分，台語寫成「1仙」。

當時1圓等於100錢（分），而10厘是1錢（即1分），厘則是當時最小的幣值，「一錢五厘」推測也是當時面值最小的郵票。

梁志忠說，長輩常會講到「一仙五厘」，該語詞通常是用來形容對錢精打細算，一分一毫算得非常清楚；另也有用「一仙五厘也佮人算甲到」，形容一個人對小事斤斤計較。

