    首頁 > 生活

    中科二林園區遭非法倒124噸廢土 「環保巨鱷」吳典璟被收押

    2025/10/16 19:39 記者顏宏駿／彰化報導
    圖為江浚公司位於台北市的廢土分類場。（彰化檢方提供）

    圖為江浚公司位於台北市的廢土分類場。（彰化檢方提供）

    中科二林園區首度傳出被廢土傾倒集團入侵！江浚實業公司負責人吳典璟勾結龔良民所掌控之「栢鼎公司」，偽造「購買土石方」證明，再從網路招募曳引車司機，將台北市約124公噸的廢棄土載運到二林中科園區傾倒掩埋。吳典璟和其棄土分類廠的負責人江晉，以及龔良民均被聲押獲准。

    江浚公司在環保界「惡名昭彰」，從2015年起就有多項違反《廢棄物清理法》的罰鍰紀錄；2020年被台北市環保局告發收受營建混合物後，未經分類處理就外運出場，被勒令停止收受營建混合物。

    2022年間江浚公司負責人吳典璟承攬「新北市私立輔大汽車駕駛人訓練班新建工程」土石回填採購案，卻將3大車營建廢棄物載往駕訓班丟棄。另與江浚公司合作的宏福建材工程負責人甘閎元，則藉著與江浚簽約之便，偽造餘土運送證明文件，2023年把5大車的營建廢棄物也載到駕訓班丟，均被新北地檢署以違反《廢棄物清理法》起訴。

    這次吳典璟把台北市的廢棄土載到中科二林園區掩埋，因假造土方清運證明，途中一部曳引車被警攔查，員警發現土方的目的地應是嘉義縣，卻跑來彰化二林，於是報請彰化地檢署偵辦，往上追查，再度逮到吳典璟。

