為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    圖輯》馬太鞍洪災！中央大學衛星影像曝災前災後超狂對比

    2025/10/16 14:37 記者花孟璟／花蓮報導
    比重較高的泥巴水由馬太鞍溪往南流到光復溪止步，水夾帶較輕的垃圾分布在北富村梯形的區塊。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    比重較高的泥巴水由馬太鞍溪往南流到光復溪止步，水夾帶較輕的垃圾分布在北富村梯形的區塊。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，上月23日下午高達6800萬公噸的大水將上游阻塞河道的土方大量沖刷往下游，造成光復鄉成為重災區，透過國立中央大學太空及遙測研究中心公布災前、災後衛星影像對比功能，能看到許多的災情細節，發現淤積最多土砂的地點就在佛祖街以東到馬太鞍溪、花蓮溪匯流口的三角地帶，幾乎「被老天爺收回」成了洪氾區，造成人命嚴重損傷。

    光復堤防、光復一號堤防開口堤湧入的大量洪水，首當其衝的馬太鞍部落當中，舊部落因地勢較高被洪水繞過去，在災後第一時間，村民聽到「大水來了」，許多部落居民都馬上往高處的舊部落Nalaculan這邊跑，其中以馬太鞍長老教會地勢最高，依照1/5000基本地形圖資，教會海拔142.5公尺，是光復市區制高點，成了最安全庇護所。

    然而比起北側馬太鞍溪河床中心高點135至138公尺，南邊光復堤防、光復二號堤的缺口處海拔高度僅128公尺，河流比兩邊的平地還高，讓大水往舊部落東西兩邊跑，東側是上游側地勢也較高，洪水掠過光復國小棒球場東側直直往南流，淹沒光復國中足球場跟中山路對面的棒球場、再接著進入光復鄉中山路、中華路、敦厚路等主要街道，一路淹到光復溪前，過橋的糖廠沒有受災。

    從衛星影像可見，光復堤防、光復一號堤防開口往下游至馬太鞍溪匯流口的堤防全面被大水溢淹，以佛祖街及其以東、光復溪以北的三角形地帶成為最嚴重洪氾區，北側土砂高度甚至達民宅2樓，許多平房遭滅頂，造成19人來不及逃生死亡。

    較重的沙土只堆到光復溪北邊，不過大水仍有不少越過光復溪，夾帶漂浮水面上較輕的垃圾流進北富村的稻田，在這邊租地耕作的大佃農林鳳英哭訴，自己的農田變成垃圾場，但一甲地政府只賠佃農2萬元，雖垃圾後來清掉，但先前成本超過10萬，一甲地就慘賠8萬多元「欲哭無淚」。

    佛祖街一帶民房被洪水淹沒，造成許多人命傷亡。（資料照）

    佛祖街一帶民房被洪水淹沒，造成許多人命傷亡。（資料照）

    光復鄉災後全境鳥瞰，日治時代稱為上大和的光復北區被淹掉一半。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    光復鄉災後全境鳥瞰，日治時代稱為上大和的光復北區被淹掉一半。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    佛祖街336巷靠近馬太鞍溪堤防，此地土砂高度已經到二樓，至今失聯的陽明交大高姓教授住在這裡。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    佛祖街336巷靠近馬太鞍溪堤防，此地土砂高度已經到二樓，至今失聯的陽明交大高姓教授住在這裡。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    光復鄉佛祖街的保安寺，災後變成土石汪洋，衛星畫面右下方還可看到十台政旺砂石場的水泥預拌車整整齊齊停兩排，遭到土石「封存」，災後才被鏟子超人挖開。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    光復鄉佛祖街的保安寺，災後變成土石汪洋，衛星畫面右下方還可看到十台政旺砂石場的水泥預拌車整整齊齊停兩排，遭到土石「封存」，災後才被鏟子超人挖開。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    光復鄉加里洞部落，只有南邊的田地被沙土淹到，部落因為有地勢較高的樹林屏障而未受災。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    光復鄉加里洞部落，只有南邊的田地被沙土淹到，部落因為有地勢較高的樹林屏障而未受災。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    光復鄉阿陶莫部落，堤防擋不住堰塞湖溢淹，大片良田淹沒。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    光復鄉阿陶莫部落，堤防擋不住堰塞湖溢淹，大片良田淹沒。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    佛祖街以東至馬太鞍溪匯流口、光復溪以北的三角形地帶變成洪氾區。佛祖街以東至馬太鞍溪匯流口、光復溪以北的三角形地帶變成洪氾區

    佛祖街以東至馬太鞍溪匯流口、光復溪以北的三角形地帶變成洪氾區。佛祖街以東至馬太鞍溪匯流口、光復溪以北的三角形地帶變成洪氾區

    佛祖街以西地勢稍高，佛祖街及其以東全面成了洪氾區。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    佛祖街以西地勢稍高，佛祖街及其以東全面成了洪氾區。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    光復堤防及光復一號堤防的開口處，以東的堤段全面被土石溢淹。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    光復堤防及光復一號堤防的開口處，以東的堤段全面被土石溢淹。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    右邊災後圖中間的綠色區域，就是馬太鞍舊部落區，上面有馬太鞍教會、光復國小，雖然比市區距離馬太鞍溪河床更近，但因地勢高逃過一劫，南邊的市區慘淹。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    右邊災後圖中間的綠色區域，就是馬太鞍舊部落區，上面有馬太鞍教會、光復國小，雖然比市區距離馬太鞍溪河床更近，但因地勢高逃過一劫，南邊的市區慘淹。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    災前災後－光復一號堤防、光復二號堤防開口+政旺砂石場的情況，政旺已變孤島，老闆娘的車就在旁邊被發現。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    災前災後－光復一號堤防、光復二號堤防開口+政旺砂石場的情況，政旺已變孤島，老闆娘的車就在旁邊被發現。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    雖然有馬太鞍溪北岸的萬榮堤超級堤防保護，不過花蓮環保科技園區仍然因為溢淹造成災情，園區被將近一公尺高的土砂侵入。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    雖然有馬太鞍溪北岸的萬榮堤超級堤防保護，不過花蓮環保科技園區仍然因為溢淹造成災情，園區被將近一公尺高的土砂侵入。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    花蓮光復國中是女足國家隊、棒球國家隊及職棒選手搖籃，著名的從老一輩王光輝王光熙、陳義信、周思齊、曹錦輝、高國輝及羅國華、羅國隆、高國麟、馬傑森等，這回學校沒有避過堰塞湖洪災，左邊的足球場、右邊的棒球場都被土石淹沒。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    花蓮光復國中是女足國家隊、棒球國家隊及職棒選手搖籃，著名的從老一輩王光輝王光熙、陳義信、周思齊、曹錦輝、高國輝及羅國華、羅國隆、高國麟、馬傑森等，這回學校沒有避過堰塞湖洪災，左邊的足球場、右邊的棒球場都被土石淹沒。（翻攝中央大學衛星航測網站）

    保安寺後方停靠的十台水泥預拌車，在衛星畫面中也看得到被土石掩埋。（記者花孟璟攝）

    保安寺後方停靠的十台水泥預拌車，在衛星畫面中也看得到被土石掩埋。（記者花孟璟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播