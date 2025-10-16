台南美食文化節 高雄最終場可抽iPad、住宿券

台南美食文化節巡迴展售會，今年度巡迴最終場在高雄漢神巨蛋購物廣場登場。（南市府提供）

為推廣台南在地優質品牌及美食文化產業實力，台南市經濟發展局特別舉辦「百味台南 好禮相伴」台南美食文化節巡迴展售會，今年度巡迴最終場即日起至20日在高雄漢神巨蛋購物廣場8樓活動會館盛大登場，推出多項回饋活動包含萬元iPad、住宿券、餐券等。

台南市長黃偉哲昨特地到場向高雄民眾推薦台南美食，他表示，台南向來是美食之都，今年更榮獲英國《Time Out》雜誌評選為「亞洲十大街頭美食城市」。從玉井的芒果、麻豆的文旦，到各式伴手禮與老字號名店，台南的風味早已揚名海外，遠銷英國、日本、韓國、新加坡甚至澳洲與歐洲地區。這次特別將府城好味帶到高雄，希望讓更多高雄朋友也能一次嚐遍台南的精華，感受這座城市的熱情與底蘊。

請繼續往下閱讀...

南市經發局長張婷媛表示，這次高雄展售會，現場規劃「平安鹽小香包DIY體驗活動」，使用北門區第一座瓦盤鹽田出產的平安鹽，民眾於展售會不限消費金額即可免費參加，限量100份、送完為止。活動不僅增添手作樂趣，更寓有祈福與分享的文化意涵，象徵將台南的「好禮、好味」帶回家。

此外，展售會也推出多項回饋活動，包括「消費滿額抵用券」與「消費滿額抽抽樂」等，獎項包含萬元iPad、台南大飯店住宿券、餐廳餐券及參展店家好禮，誠摯邀請民眾把握展期，體驗台南在地風味及美食魅力。

