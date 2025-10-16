東北季風週末南下逐日降溫 氣象專家：「共伴秋颱」北東防大量降雨

吳德榮指出，下週日至週三各地轉有降雨的機率，低溫逐日緩降，受到風神外圍環流及與東北季風「共伴（秋颱）效應」影響，北、東明顯降雨、並有「大量降雨」的潛勢。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

氣象專家指出，今日至週六各地持續晴朗炎熱，北台高溫仍上看37、38度。不過週六晚起首波帶有冷空氣的「東北季風」南下，北、東氣溫下降且有與，下週日至週三降雨擴大到各地，低溫也逐日下降。至於颱風動態，預估未來最有可能通過呂宋島，但秋颱變化多，仍無法完全排除進入巴士海峽的可能。但無論颱風怎麼走，在東北季風共伴（秋颱）效應影響下，北、東部大雨依然躲不掉。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六各地大多晴朗，白天炎熱，北台最高氣溫常在37、38度，應注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

根據最新各國模式模擬顯示，第1波帶有冷空氣的「東北季風」，週六晚起開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降；下週日至週三各地轉有降雨的機率，低溫逐日緩降，受到風神外圍環流及與東北季風「共伴（秋颱）效應」影響，北、東明顯降雨、並有「大量降雨」的潛勢，應注意防範。

最新歐洲模式模擬調整，週日20時風神已通過呂宋島北端，進入南海，台灣已受到其外圍環流（暖空氣）與東北季風（冷空氣）輻合「共伴（秋颱）效應」的影響。最新美國系集模式模擬則顯示，其系集平均（隱含機率最高）路徑將通過呂宋島北部，並進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑有「不確定性」。由於各國模式模擬仍將持續調整，應繼續密切觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，最新歐洲模式系集圖顯示，目前預估未來的風神直撞菲律賓呂宋島機率最高，但仍無法完全排除進入巴士海峽，Google AI （FNV3）的模式也是類似情形。但秋季颱風多變化，還沒底定前，還有不小調整空間，仍須繼續觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也強調，時序進入秋季，有東北季風參戰，無論颱風怎麼走北、東部大雨依然躲不掉，千萬別因為颱風不來，就輕忽強降雨的威脅。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，最新歐洲模式系集圖顯示，目前預估未來的風神直撞菲律賓呂宋島機率最高，但仍無法完全排除進入巴士海峽的可能。（圖擷自臉書）

