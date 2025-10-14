撤離統計日期被疑造假 中央要求改日期澄清誤會

季連成（左2）要陳建村改日期解決爭議。（記者洪臣宏攝）

臉書社團「花蓮光復人」13日流出影片，內容為大平村鄰長拿保全戶清冊要住戶簽名，竟註明「9月21日中央擬定影響範圍」，引發造假爭議，花蓮縣府行政暨研考處長陳建村今（14）日在記者會上坦承，可能因時間急迫，無法對第一線執行人員詳細說明，中央災害應變中心總協調官季連成當場裁示，更改日期即可，免生誤會。

陳建村表示，經向光復鄉公所查證，調查是依據中央災害應變中心前進協調所於10月12日討論出來的疏散撤離計畫會議結論調查家戶，表格擋頭「馬太鞍溪堰塞湖影響範圍保全戶清冊（9月21日中央劃定影響範圍）」，10月12日計畫書性質上為會議討論草案，因而先以9月21日中央台大版警戒範圍進行調查，調查內容包括民眾實際居住情形、撤離能力、撤離方式，絕非媒體、網路所說的要回溯9月21日災害發生前，甚至說是偽照文書。

請繼續往下閱讀...

他也嚴正呼籲民眾，在未經查證以前，請勿相信網路散布的圖卡、短影音或文字訊息，嚴重干擾第一線救災人員士氣，並籲請警政署加強查察網路假訊息，他說，假訊息都會依災害防救法第63條查處。

他說，可能因為時間急迫，或無法同一時間將鄰長集合在一定點，進行填表訪談的QA及內部說明，將轉達給第一線執行的鄉鎮市公所，請鄰長到家戶前非常清楚訪談目的及依據。季連成要他當場念一遍表格，直接裁示把9月21日改成最新的警戒區域劃分日期，也就是10月12日即可。

