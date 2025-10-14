埔里守城橋便橋頻沖斷 民眾盼早日重建新橋

南投縣埔里鎮守城橋因前年卡努颱風嚴重毀損拆除，目前正進行重建。（南投縣政府提供）

南投縣埔里鎮守城橋前（2023）年8月因卡努颱風嚴重毀損拆除重建，縣府暫時搭設便橋通行，但風災頻仍，便橋常遭沖斷，有民眾向本報投訴，昏倒送醫時，因救護車司機不知便橋斷裂封閉，到了橋頭才發現，回頭繞路，延誤就醫。對此，縣府工務處表示，便橋正在修復，至於重建中的守城橋預計明年3月底完工。

埔里鎮守城橋，是當地蜈蚣、大湳、牛眠等里重要交通設施，前年8月卡努風災導致橋墩下陷與橋面斷裂變形，列為危險橋梁封閉，民眾必須花費約15分鐘繞道，相當不便，縣府除搭設便橋，方便民眾通行，也向中央爭取經費於去年7月發包重建。

請繼續往下閱讀...

惟近兩年風災頻仍，暴雨帶來的洪水常將便橋沖斷，蔡姓鎮民向本報投訴，指鄰居近日在浴室昏倒，被人發現時已經沒有呼吸心跳，打119請救護車送醫，因司機不知便橋斷裂封閉，到了橋頭才回頭繞路，延誤就醫，希望縣府儘速修護，並早日完成守城橋重建工程。

南投縣政府工務處表示，由於近年來7至9月間颱風頻仍，天候因素影響守城橋重建進度，目前橋墩已完成，正在製作鋼構橋身，預計11月底吊裝，希望明年3月底完工。至於遭沖斷的便橋，目前也正積極修護，將視天候狀況及眉溪上游流下的水勢是否穩定才能開放通行，以維施工及民眾通行安全。

南投縣埔里鎮守城橋目前已完成橋墩工程，正在製作鋼構橋身，預計11月底吊裝，明年3月底完工。（南投縣政府提供）

南投縣埔里鎮守城橋前年8月因卡努颱風嚴重毀損拆除重建，居民靠畫面中央的便橋通行，但便橋常遭沖毀。（南投縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法