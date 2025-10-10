書寫和平！延平郡王祠台日筆墨共舞 長崎大學生揮毫「非核非戰」

書法活動《祈願台灣和平》在延平郡王祠舉行。（記者洪瑞琴攝）

筆墨傳情、音樂傳心！今（10）日雙十連假第一天，台南延平郡王祠有一場別開生面的文化盛會《祈願台灣和平》。日本「WA Project TAISHI」書法家協會率長崎大學書法社學生來訪，與台灣知名書法家陳世憲老師連袂揮毫，並結合南市民族管絃樂團現場演奏，以書法與音樂跨界合作，傳遞和平信念、深化台日文化情誼。

活動選在台日歷史文化意義深遠的延平郡王祠舉行，象徵歷史連結與和平祈願的延續。南市台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，今日適逢雙十慶典，又有來自鄭成功出生地日本長崎的書法代表與台灣朋友齊聚於此，可謂「天時、地利、人和」，別具文化意義。

日方代表宮本辰彥指出，該協會長年在世界各地以書法書寫「和」、「和平」、「祈願」等文字，期盼以筆墨傳達反戰理念。長崎大學學生代表更寫下「非核非戰」，並表示長崎做為原爆地，深知戰爭的殘酷，因此更珍惜和平的重要。

陳世憲與學生們共同創作，以「喜極而起舞，隱約的認出前進的路痕」題句寄寓和平與希望。他表示，藝術是表達心靈與時代精神的語言，透過書法與音樂的交融，不僅為社會注入文化溫度，也象徵台日友誼與和平理念的共鳴。

活動由日本富士宮市顧問渡邊實牽線促成，開山王廟台日連帶平和揮毫實行委員會主辦，貴賓包括台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧、開山王廟主委王松濤、副主委杜維綜及台南祀典大天后宮委員徐翰洲等人皆出席，與現場民眾共同為台日友誼與世界和平祈福。

筆桿、肢體融合為一，台灣名書法家陳世憲現場揮毫舞墨。（記者洪瑞琴攝）

日本書法家與陳世憲作品「喜極而起舞，隱約的認出前進的路痕」合影。（記者洪瑞琴攝）

