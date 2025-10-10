為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    書寫和平！延平郡王祠台日筆墨共舞 長崎大學生揮毫「非核非戰」

    2025/10/10 20:33 記者洪瑞琴／台南報導
    書法活動《祈願台灣和平》在延平郡王祠舉行。（記者洪瑞琴攝）

    書法活動《祈願台灣和平》在延平郡王祠舉行。（記者洪瑞琴攝）

    筆墨傳情、音樂傳心！今（10）日雙十連假第一天，台南延平郡王祠有一場別開生面的文化盛會《祈願台灣和平》。日本「WA Project TAISHI」書法家協會率長崎大學書法社學生來訪，與台灣知名書法家陳世憲老師連袂揮毫，並結合南市民族管絃樂團現場演奏，以書法與音樂跨界合作，傳遞和平信念、深化台日文化情誼。

    活動選在台日歷史文化意義深遠的延平郡王祠舉行，象徵歷史連結與和平祈願的延續。南市台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，今日適逢雙十慶典，又有來自鄭成功出生地日本長崎的書法代表與台灣朋友齊聚於此，可謂「天時、地利、人和」，別具文化意義。

    日方代表宮本辰彥指出，該協會長年在世界各地以書法書寫「和」、「和平」、「祈願」等文字，期盼以筆墨傳達反戰理念。長崎大學學生代表更寫下「非核非戰」，並表示長崎做為原爆地，深知戰爭的殘酷，因此更珍惜和平的重要。

    陳世憲與學生們共同創作，以「喜極而起舞，隱約的認出前進的路痕」題句寄寓和平與希望。他表示，藝術是表達心靈與時代精神的語言，透過書法與音樂的交融，不僅為社會注入文化溫度，也象徵台日友誼與和平理念的共鳴。

    活動由日本富士宮市顧問渡邊實牽線促成，開山王廟台日連帶平和揮毫實行委員會主辦，貴賓包括台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧、開山王廟主委王松濤、副主委杜維綜及台南祀典大天后宮委員徐翰洲等人皆出席，與現場民眾共同為台日友誼與世界和平祈福。

    筆桿、肢體融合為一，台灣名書法家陳世憲現場揮毫舞墨。（記者洪瑞琴攝）

    筆桿、肢體融合為一，台灣名書法家陳世憲現場揮毫舞墨。（記者洪瑞琴攝）

    日本書法家與陳世憲作品「喜極而起舞，隱約的認出前進的路痕」合影。（記者洪瑞琴攝）

    日本書法家與陳世憲作品「喜極而起舞，隱約的認出前進的路痕」合影。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播