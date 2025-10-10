桃園市非家戶垃圾 明年起實施垃圾費隨袋徵收

桃園市環保局清潔車定期到市場清理垃圾。（環保局提供）

桃園市政府推動垃圾費隨袋徵收政策，明年開始將針對非家戶部分必須使用專用垃圾袋政策，對象以機關、學校及市場為主，其中市場部分預計舉辦40場說明會，目前已辦33場；議員呂林小鳳反映，仍有攤商不清楚規則，且遊走市場周邊違法攤不受約束，恐讓守法業者心裡不平；環保局環境管理處長張書豪表示，會協助合法攤商降低處理費用，不會有不平衡的問題。

呂林小鳳表示，多次前往各公有市場聽取攤商、附近民眾意見，發現合法攤商有環保局、經發局監督，但尚未納入管理的違法攤商，幾乎成為周遭住戶最頭疼的對象，尤其非固定性攤位，常有無人處理的垃圾任意堆置，此外，攤販有「結市｣吸引消費人潮觀念，也擔心過度依法整頓會有反效果，另部分個人攤商，僅是不定期販售自家種植蔬果補貼家計，卻被當成危害市場秩序元凶，不符情理法的取締原則；建議市場規劃「攤位暫置區｣，提供有意經營的臨時攤商，向市場管委會登記營運、統一管理，並依現行法規做好事業廢棄物處理作業。

請繼續往下閱讀...

張書豪表示，目前非家戶垃圾最大的問題還是在市場，攤販購買專用垃圾袋，看似成本增加，但市府會退還隨水費徵收的垃圾處理費，另外市場最大宗的垃圾反而是廚餘，屆時各清潔隊會派出廚餘專車清運，這部分是可回收資源，屆時攤販清運垃圾成本不見得會增加，市場周邊攤販也會爭相加入，該政策預計明年上路，12月試辦1個月，試辦期間由市府免費提供專用垃圾袋。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法