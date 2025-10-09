加熱菸開賣在即 拒菸團體批政府急就章：年輕人成最大受害者

台灣拒菸聯盟今（9日）召開記者會，痛批政府開放加熱菸上路卻無配套，第一線稽查人員至今都搞不清楚哪些品項合法，恐讓「嚴管」淪為空談。（記者邱芷柔攝）

美、日兩家跨國菸商的加熱菸將在本月陸續合法上架，合計有14個品項、4款載具，最快10月11日起開賣。不過台灣拒菸聯盟今（9日）召開記者會，痛批政府開放業者上路卻無配套，第一線稽查人員至今都搞不清楚哪些品項合法，恐讓「嚴管」淪為空談。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，菸草公司推出的加熱菸與載具種類多達數百種，但衛福部國健署未公開核准清單，「截至今天，全台22縣市衛生局都還不知道哪些產品能賣」，恐造成查緝混亂、非法品項趁機流入市面。

根據國健署公告，菲利普莫里斯公司共8款菸草柱、3款載具將於10月11日合法販售；傑太日煙公司則有6款菸草柱、1款載具，預計10月19日上市。

拒菸團體也質疑，政府尚未公告禁止加味菸的情況下，竟讓「加味加熱菸」先行開賣，「順序完全顛倒」，恐讓年輕人誤以為此類產品「比較不傷身、能幫助戒菸」，反而吸引新一波菸民。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，日本15至19歲青少年使用加熱菸比例4年內暴增8倍，台灣政府預估加熱菸上市可增加20億菸捐稅收，換算後「將新增14萬年輕人加入吸菸的行列」，根本是拿下一代健康換稅收。呼籲政府盡速公告禁止所有加味菸品、強化網路監管與載具展示取締，別等孩子上癮才補救。

衛福部長石崇良表示，加熱菸屬於「指定菸品」，須經健康風險評估才能販售，而電子煙則是全面禁止，接下來將推動「菸害防制法」修法，補上現行條文僅罰「使用」不罰「持有」的漏洞，同時將討論加味菸的禁令範圍。他表示，全球對「加味菸」管理標準不一，衛福部正研議以「味道」或「成分」判定方式，「希望找到最能執行、最能保護青少年的方案」。

