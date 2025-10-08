為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃機第三航廈北廊廳組裝1488組Halo燈具 集5大功能於一身

    2025/10/08 19:38 記者朱沛雄／桃園機場報導
    桃園機場第三航廈北登機廊廳Halo燈具集照明、空調、廣播、消防、WIFI 基地台等5大功能於一身，可讓照明與空間搭配的效果最佳化。（機場公司提供）

    桃園機場第三航廈北登機廊廳的工程已進入最後階段，預計今年底完工開放使用，其中北登機廊廳1488組Halo燈具已經完工。機場公司表示，集照明、空調、廣播、消防、WIFI 基地台等5大功能於一身的照明設備，可讓照明與空間搭配的效果最佳化。

    機場公司指出，最大的挑戰來自北登機廊廳高達13公尺的挑高設計。為確保燈具外觀不受損傷，施工團隊特別引進專用施工架，方便運輸與堆疊；搬運動線則必須自地面以吊車吊運至三樓平台，再由人工搬運至12公尺高的鷹架進行安裝，整體安裝工程歷時約6個月才完成。

    機場公司說，工程人員在安裝時需逐一測量各柱位與Halo燈具間的距離，以避免累計誤差影響整體排列效果；Halo燈散發柔和光影層次的特性，搭配開放廊廳引導視線向上延展，可營造寬闊通透的空間感。

    桃園機場第三航廈北登機廊廳Halo燈具集照明、空調、廣播、消防、WIFI 基地台等5大功能於一身，可讓照明與空間搭配的效果最佳化。（機場公司提供）

