議員許采蓁爆大坪頂保護區山頭變柏油山 陳其邁：若有不法就法辦

大坪頂保護區，遭不肖業者傾到廢瀝青。（許采蓁提供）

高雄美濃農地遭盜採砂石變成大峽谷，前陣子鬧得沸沸揚揚，市議員許采蓁今（8日）在議會總質詢又爆料，大坪頂保護區山頭，遭不肖業者傾倒廢瀝青，變成柏油山；市長陳其邁要求相關局處清查，若有不法立即法辦!

許采蓁今天於議會指出，大坪頂露營區旁邊的一處土地，她去調空拍圖，2020年3月還是一片綠地，今年3月山頭已被挖得亂七八糟，她發現整塊地都是保護區，「現在是農地都挖不夠 連保護區都不放過嗎?」，她認為保護區具有水土保持功效及環境保護作用，使用與開發行為應更加小心。

許采蓁說，她去拍了現場使用狀況，發現堆置一堆廢瀝青與廢棄物；她的團隊上禮拜又去拍攝，看見又多了新的廢瀝青塊，初步了解該案場並未申請開發利用及水土保持計畫 ，卻依然有怪手進出，傾倒廢瀝青。

許采蓁質疑，為了國道7號開發，市府已多次盤點大坪頂保護區狀況，「難道盤點這麼多次，都抓不到?」，讓保護區山頭被挖，變成柏油山。

對此，陳其邁回應說，現場看起來像營建土石方，不符合水保與區域計畫法相關規定，他會請都發局、地政局、環保局立刻清查，若涉及不法，從嚴查辦、立即法辦，並追究行為人與地主責任。

遭傾到廢瀝青的大坪頂保護區位置圖。（許采蓁提供）

市議員許采蓁爆料，大坪頂保護區山頭，遭不肖業者傾到廢瀝青。（記者葛祐豪翻攝）

