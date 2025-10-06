歷經風災、水災考驗 米蘭之鄉攝影展10/9感動登場

無米樂故鄉後壁區合鴨藝術園地一座百年古亭畚在丹娜絲颱風嚴重受創。（後壁區公所提供）

無米樂故鄉後壁區歷經風災與水災考驗，一座百年古亭畚重建完成，10月9日將舉辦米蘭之鄉攝影比賽得獎作品展暨頒獎典禮，芳榮米廠執行長張美雪表示，不只是修復一棟古亭畚，更是修復一段土地的記憶與情感。

後壁區合鴨藝術園地在丹娜絲颱風與水災中嚴重受創，經過3個月的修復，全面恢復生機，園區內百年古亭畚也整修完成，張美雪說，從7月6日到10月初的復建，當吊車好不容易吊上去，古亭畚正式完工，真的掉下眼淚，百年古亭畚不僅見證地方歷史的風華，更承載著農村世代的情感。

為呼應地方文化之美，後壁區公所與芳榮米廠攜手舉辦米蘭之鄉攝影比賽，以「發現後壁之美、稻田之美、農村之美」為主題，邀請全國攝影愛好者以鏡頭記錄後壁的人文與風光，共徵得超過300件作品，得獎作品呈現稻米、花卉、水果等農村意象，也映照出後壁人對土地的深情與驕傲。後壁不僅是稻米的故鄉，更是融合傳統與創新的「米蘭之鄉」。

