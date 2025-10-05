為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南市議員李啟維、蔡筱薇 雙雙榮獲全國動物保護貢獻獎

    2025/10/05 13:48 記者蔡文居／台南報導
    南市議員李啟維（右1）、蔡筱薇（ 右2） 獲選首屆全國議員動物保護貢獻獎，開心與其他縣市同黨獲選議員合影。（李啟維提供）

    南市議員李啟維（右1）、蔡筱薇（ 右2） 獲選首屆全國議員動物保護貢獻獎，開心與其他縣市同黨獲選議員合影。（李啟維提供）

    今年首屆舉辦的「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，台南市民進黨市議員李啟維、蔡筱薇2人長期關注動保政策，獲選動物保護貢獻獎，2人也是南市議會唯二的獲選議員。

    首屆「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，由台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟及中華民國保護動物協會共同主辦，全國共有12個縣市、23位地方議員獲選，其中台南市就佔了2名表現不俗。

    李啟維多年來在積極議會提案與質詢，長期關注動保政策，要求簡化TNR程序、爭取編列經費處理路殺動物，在議會之外，他也與動保團體、愛媽志工合作推廣「結紮代替撲殺、認養代替購買」，協助解決餵養衍生問題。

    李啟維表示，動物保護關乎社會責任，他將持續以「為牠發聲，讓愛延續」為信念，推動制度與行動並進。

    蔡筱薇則積極串連民間團體、專業獸醫與教育單位，共同倡議飼主責任教育，推動社區犬貓結紮與認養制度，而她自己也是飼主，深知「動物不是附屬品，而是家庭的一份子」。

    她表示，這些努力都是希望從源頭減少流浪動物問題，並讓更多人理解「動物是家庭的一份子」，進而提升社會對生命價值的尊重，未來也將持續推動台南成為毛孩友善城市的願景，打造人與動物都能安心共好的生活環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播