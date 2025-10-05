南市議員李啟維、蔡筱薇 雙雙榮獲全國動物保護貢獻獎

南市議員李啟維（右1）、蔡筱薇（ 右2） 獲選首屆全國議員動物保護貢獻獎，開心與其他縣市同黨獲選議員合影。（李啟維提供）

今年首屆舉辦的「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，台南市民進黨市議員李啟維、蔡筱薇2人長期關注動保政策，獲選動物保護貢獻獎，2人也是南市議會唯二的獲選議員。

首屆「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，由台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟及中華民國保護動物協會共同主辦，全國共有12個縣市、23位地方議員獲選，其中台南市就佔了2名表現不俗。

李啟維多年來在積極議會提案與質詢，長期關注動保政策，要求簡化TNR程序、爭取編列經費處理路殺動物，在議會之外，他也與動保團體、愛媽志工合作推廣「結紮代替撲殺、認養代替購買」，協助解決餵養衍生問題。

李啟維表示，動物保護關乎社會責任，他將持續以「為牠發聲，讓愛延續」為信念，推動制度與行動並進。

蔡筱薇則積極串連民間團體、專業獸醫與教育單位，共同倡議飼主責任教育，推動社區犬貓結紮與認養制度，而她自己也是飼主，深知「動物不是附屬品，而是家庭的一份子」。

她表示，這些努力都是希望從源頭減少流浪動物問題，並讓更多人理解「動物是家庭的一份子」，進而提升社會對生命價值的尊重，未來也將持續推動台南成為毛孩友善城市的願景，打造人與動物都能安心共好的生活環境。

