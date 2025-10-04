為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    廢棄垃圾倒我家？ 宜蘭地主氣到報案 慣犯裝修承包商落網

    2025/10/04 15:43 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭員山土地遭人傾到廢棄物，警方循線揪出兇手。（民眾提供）

    宜蘭員山土地遭人傾到廢棄物，警方循線揪出兇手。（民眾提供）

    宜蘭員山鄉尚德村大湖溪旁的一處私人土地，接連遭人偷倒廢棄物，地主氣到大罵「廢棄垃圾倒我家？」讓他整日無法安心睡覺，警方受理報案後，組成專案小組追查，發現是慣犯洪姓裝修承包商所為，已依違反廢棄物清理法送辦。

    遭倒垃圾的員山黃姓地主，將土地入口處拉上鐵鍊、綁上告示牌，但還是無法遏止被傾倒廢棄物的行為，無奈被偷倒非首次，礙於附近沒有監視器，無法揪出兇手，後續還得自行清運，花錢費力實在苦不堪言。

    宜蘭警分局獲報後，組成專案小組循線偵辦，擴大調閱監視器，發現廢棄物來自台北市忠孝東路四段上的某棟大廈，50歲洪姓犯嫌於上月25日10點50分，以小貨車獨自載運廢棄物離開，趁著傍晚6點，將車開到員山，把大批廢棄物直接倒入黃姓地主的土地上。

    據了解，洪姓犯嫌是宜蘭員山人，平常往返宜蘭台北從事裝修工程，並承包載運建築廢棄物，因不想花錢處理後續，所以將廢棄物偷倒偏遠地區的土地上，他在外縣市有過亂傾倒被抓包紀錄，是名慣犯。

    洪嫌落網後，向警方坦承犯行，供稱就是想要便宜行事，不想多花錢才會亂倒，訊後被依違反廢棄物清理法，移送宜蘭地方檢察署偵辦；依據法規，洪嫌也必須將傾倒廢棄物運走，還給地主原貌，黃姓地主今獲知犯嫌落網，相當感謝警方揪出元兇，大嘆「終於可以安心睡覺！」

    洪嫌獨自載運廢棄物被拍下。（民眾提供）

    洪嫌獨自載運廢棄物被拍下。（民眾提供）

    洪姓犯嫌開車亂倒廢棄物被拍下。（民眾提供）

    洪姓犯嫌開車亂倒廢棄物被拍下。（民眾提供）

