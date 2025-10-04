中秋連假 竹縣18青年志工「鏟」進花蓮光復國中助校園復建

新竹縣18名青年志工今天啟程去花蓮，幫忙光復國中校園災後復建。（取自竹縣府官網）

新竹縣政府號召18名青年志工，今天帶著「竹young起飛 前進花蓮」的布條，在縣府整裝集結出發前往花蓮，利用3天連假也當起「鏟子超人」，幫忙當地光復國中清理校園淤沙、清洗教室，讓該校師生可以儘早回到安全、整潔的場域恢復正常學習。

縣長楊文科昨天親自確認，縣府社會處提供這批青年志工在花蓮期間所需的民生物資是否足夠，隨行的物資有：口罩、防護用品、消毒酒精、醫療箱、飲用水等，以此讓這批青年志工安心安全地投入災區的第一線復建服務。

他說，這次花蓮災後清除工作複雜，新竹縣雖已派出很多機具和設備到場幫忙，但光復國中因淤積太多泥沙，該校師生難以正常上課。在花蓮機具不夠調配下，新竹縣府教育局為此號召青年志工隊前往執鏟幫忙，縣內的全達遊覽車業者盧讚祥也熱心派出10車幫忙運送，使得志工隊得以帶著物資順利啟程。

新竹縣青年志工隊今天早上在縣府教育局長楊郡慈、社會處長陳欣怡、縣議員蔡志環共同勉勵歡送下上路。她們期許青年志工們透過這樣的實地服務，能深入認識不同土地的文化樣貌跟在地需求，在過程培養責任感、合作力以及社會參與。其中縣府社會處提供前述物資給志工們，縣府教育局則提供交通、食宿、保險等後勤保障，給青年志工一定的支持。

新竹縣長楊文科（左）在青年志工出發前，親自清點縣府給予志工的物資支援是否齊全。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（中）說，今天出發的青年志工致力幫忙花蓮光復國中學生們儘早能在安全整潔的環境中正常學習。（記者黃美珠攝）

