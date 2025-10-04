重賞奏效！ 南投縣最大和最小鎮人口數今年新高

草屯鎮公所鼓勵鎮民生育，除生育津貼之外，擬明年起發放1-5歲兒童生日禮金，每年2萬元。（資料照）

南投縣人口月月跌，13鄉鎮市中的集集鎮跌破1萬大關，因攸關下屆鎮代席次，公所祭出「設籍禮金」每人5000元；草屯鎮朝10萬人口努力，也將發1-5歲童每年2萬元生日禮金，禮金策略有成效，集集鎮9月人口增加91人，首度止跌回升；草屯更增加181人，穩坐全縣人口最多鎮市。

集集鎮早年因有集集線火車，加上是樟腦集散地，人口在民國60年底一度達1萬6378人，過去人口皆比仁愛鄉多，68年度減為1萬4984人後，成為全縣人口最少的鄉鎮，該鎮人口逐年減少，民國112年5月跌破1萬人，從此幾乎月月減少，今年8月只剩9593人，集集鎮公所9月1日宣布該月起到明年5月底入籍集集鎮，每人有5000元「設籍獎金」。

草屯鎮今年人口數已躍升為全縣各鄉鎮市第一，公所以10萬人口目標努力，也將從明年起，鎮內1-5歲兒童，每年有2萬元生日禮金，幫年輕父母分擔一點育兒費用。

集集、草屯鎮的禮金策略，經過1個月已略見成效，集集鎮到9月底統計人口為9684人，比8月增加91人，今年首度止跌回升。

草屯鎮9月底人口數為9萬7445人，比8月的9萬7264人增加了181人，另草屯鎮9月人口數也再度超越南投市的9萬6524人，繼續穩坐全縣人口數第一的寶座。至於南投市人口數則多月下降，9月人口比8月又少掉190人。

