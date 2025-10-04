週末雙北飆38度熱爆 花東、屏東防午後雷陣雨

今日氣溫方面，各地高溫普遍在31至36度，其中大台北、桃園及中南部地區有局部36度以上高溫發生的機率，氣象署也針對北北桃等7縣市發佈高溫資訊，其中新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。（資料照）

中央氣象署指出，位於菲律賓西方海面的第21號颱風麥德姆，今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻南南西方580公里處，朝向雷州半島及海南島的方向前進，對台無直接影響。今天（4日）台東及恆春半島受颱風外圍雲系影響，有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，請多加留意，花蓮、屏東地區有局部短暫陣雨，其他地區仍為晴到多雲，午後各山區有零星短暫雷陣雨。

今日氣溫方面，各地高溫普遍在31至36度，其中大台北、桃園及中南部地區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

請繼續往下閱讀...

氣象署也針對北北桃及台中、彰化、台南、屏東縣等7縣市發佈高溫資訊，其中新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。至於。桃園市、彰化縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。

氣象署指出，今日東半部（含蘭嶼、綠島）及南部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，今晨台東也已觀測到2米的浪高。另外沿海風力偏強，基隆北海岸、宜蘭及恆春半島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日颱風外圍雲系影響，環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日、下週一（中秋節）太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週二至下週五太平洋高壓減弱，東半部水氣增多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；菲律賓東方海面至日本南方海面低壓帶中仍易有熱帶系統發展，本署將持續密切觀察。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 39 30 ~ 39 32 ~ 38 28 ~ 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

中央氣象署指出，位於菲律賓西方海面的第21號颱風麥德姆，今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻南南西方580公里處，朝向雷州半島及海南島的方向前進，對台無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法