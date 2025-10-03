轟縣府「有沒有把我們當人看？」 Fata'an部落青年：徐榛蔚今晚光復國小見

部落青年在記者會現場舉大字報求援。（記者劉人瑋攝）

花蓮縣光復鄉災區前進協調所今早召開例行記者會時，部落族人安靜舉起大字報，提出3項訴求，直到記者會將結束，總協調官季連成一一回應。會後，3名部落女青年聲淚俱下，痛斥花蓮縣政府，「到底有沒有把我們當人看？」發文邀請縣長徐榛蔚今晚8點到光復國小與部落舉行說明會，縣府則回應，「縣長會出席」。

3名Fata'an部落影音小組青年到場舉標語，其中一項是希望部落能進入決策層。季連成詢問其訴求，同意他們派員進入決策層，由原民會列入紀錄。

請繼續往下閱讀...

季連成說，行政院政務委員陳金德會在10月7日成立單一窗口、一站化的服務站，通盤檢討災區補助，在此之前是全面救災與復原，陳金德有丹娜絲颱風救災經驗，也是公共工程委員會主委，屆時再談重建事宜。

部落影音組長Lisin Haluwey說，自治會9月30日要求中央與地方派員說明，迄今只有原民會派員前來，縣府根本無人前來，也完全沒有任何協助，希望這次透過發文縣府、在記者會上拜託協調所，讓縣府傾聽部落的聲音。

青年們認為，部落族人就是不想分開，因此才在光復國小、聚會所自設安置所，而被縣府以非官方認定、紅色警戒區而拒絕協助，「要我們以現有的補助方案去住民宿，但被官方認定的光復商工都被沖那麼慘，為何我們不能住在部落的最高處？」

Lisin Haluwey說，「徐榛蔚，都隔了幾天了？還是透過媒體的力量才要來看我們，你到底有沒有把我們當人看？」更慘的是，長輩都還不斷安撫青年，「不要再罵縣長了，她都在做事了」，但再看如今現況，老人要行動還是年輕人揹著走，年輕人赤著腳到處詢問老人，「有沒有缺物資？」

族人Sra說，縣府與中央間連繫斷裂，我們一直在應付這後果，迄今部落都是青年自主運作，物資根本進不去、還被縣府擋住，我們真的很累了、好想回家，老人家每天還睡在避難所的木椅上，「我們要到哪裡去？」

提到部落處境，青年們聲淚俱下。（記者劉人瑋攝）

提到部落處境，青年們聲淚俱下。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法